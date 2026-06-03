Crecen los rumores de crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei: qué habría detrás del alejamiento

Durante su análisis, el periodista también recordó el recorrido profesional de Mazzei y cómo su exposición fue disminuyendo con el paso de los años. “Y Fabián siempre quedó en un lugar muy poco amable, si se quiere decir. Él resignó su carrera. Digo, era un actor, acá lo hablamos y se lo preguntamos. Siento que él no quedó mal con el tema, pero él en su momento, cuando trabajaba en Polka, era el actor número uno, estaba en todos lados, era un actor que tenía un lugar estelar que después lo perdió”, afirmó.

Para cerrar, Ochoa aseguró que el conflicto aún no estaría resuelto y mencionó el rol de Flor Torrente en la situación. “A mí lo que me dicen es que no se están llevando bien, que están cada vez peor como pareja, que si bien no se querían separar, sí la crisis era profunda, que Flor (Torrente), la hija de Araceli, ayudó a recomponer en el último tiempo, que hubo algo muy difícil para Fabián que fue el llanto en la mesa de Mirtha”.

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Araceli González y el vínculo con Rocío Robles

La reacción de Araceli González al ser consultada por Rocío Robles. En medio de estas versiones, días atrás Araceli González protagonizó un gesto que llamó la atención. La actriz asistió a la función de prensa de Sottovoce, la obra encabezada por Adrián Suar, en un acercamiento público que sorprendió luego de años de distancia.

Durante el evento habló con los medios y destacó la importancia de acompañar ese momento, especialmente por el vínculo familiar que los une a través de Toto Kirzner. Sin embargo, una de las preguntas giró en torno a Rocío Robles, actual pareja del productor.

Lejos de generar polémica, González eligió responder con cordialidad: “No la conozco a ella. Ahora la voy a conocer. Sinceramente veo poca tele y no la conozco porque ella es más joven, yo soy de otra camada. Sé que es muy linda”.

Más tarde, la propia Robles también se refirió al encuentro y dejó en claro que la charla transcurrió en buenos términos. “Nos conocimos y obviamente estuvo todo bien. Mientras Adrián esté feliz, yo estoy feliz. La familia es lo primero. ¿Dijo que soy linda? Ella es hermosa también. Si me tira flores, le tiro flores”.

De esta manera, lo que muchos imaginaban como un momento incómodo terminó desarrollándose con total cordialidad y dejó una imagen muy distinta a la esperada entre las protagonistas de la historia.