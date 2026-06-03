Crecen los rumores de crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei: qué habría detrás del alejamiento
Pepe Ochoa dio a conocer una versión que involucra a Araceli González y Fabián Mazzei y habló de una fuerte crisis de pareja marcada por diversos conflictos.
Una inesperada versión sobre la relación de Araceli González y Fabián Mazzei salió a la luz este miércoles en LAM. Allí, Pepe Ochoa aseguró que la pareja estaría atravesando un momento delicado y reveló detalles de una situación que, según le contaron, se arrastra desde hace tiempo. El panelista explicó que la información comenzó a llegarle hace más de un mes a través de personas cercanas a ambos.
“Me contaron del riñón de Araceli y Fabián que están en una crisis profunda hace un tiempo”, comentó al aire. De acuerdo con su relato, la convivencia continúa en la casa que comparten en Pilar, aunque el vínculo estaría atravesando dificultades importantes. “No están bien como pareja, están distanciados. Si bien viven juntos en su casa de Pilar, les estuvo costando mucho el último tiempo, sobre todo a Fabián, el acercamiento de Araceli con Adrián”, sostuvo.
Ochoa también señaló que determinadas apariciones públicas de la actriz habrían influido en el malestar de Mazzei. “Porque si bien ellos como pareja estaban bien, hay algo a Fabián que le duele mucho, esto es lo que me cuentan, todo lo que está pasando y las actitudes que tuvo Araceli en algunas cuestiones mediáticas, que terminaron de generar el distanciamiento”, explicó.
Entre los episodios que mencionó, hizo referencia a una entrevista televisiva y a una visita de González a LAM. “Una que me cuentan, sin duda, es el lagrimeo en lo de Mirtha (Legrand). Después también me cuentan de la primera vez que Araceli da la nota acá en LAM, donde vuelve a reflotar el tema, eso a Fabián no le hizo bien porque ese día Araceli abrió una puerta y esa puerta mete, quieras o no, a todos los involucrados en la historia”, indicó.
Durante su análisis, el periodista también recordó el recorrido profesional de Mazzei y cómo su exposición fue disminuyendo con el paso de los años. “Y Fabián siempre quedó en un lugar muy poco amable, si se quiere decir. Él resignó su carrera. Digo, era un actor, acá lo hablamos y se lo preguntamos. Siento que él no quedó mal con el tema, pero él en su momento, cuando trabajaba en Polka, era el actor número uno, estaba en todos lados, era un actor que tenía un lugar estelar que después lo perdió”, afirmó.
Durante su análisis, el periodista también recordó el recorrido profesional de Mazzei y cómo su exposición fue disminuyendo con el paso de los años. “Y Fabián siempre quedó en un lugar muy poco amable, si se quiere decir. Él resignó su carrera. Digo, era un actor, acá lo hablamos y se lo preguntamos. Siento que él no quedó mal con el tema, pero él en su momento, cuando trabajaba en Polka, era el actor número uno, estaba en todos lados, era un actor que tenía un lugar estelar que después lo perdió”, afirmó.
Para cerrar, Ochoa aseguró que el conflicto aún no estaría resuelto y mencionó el rol de Flor Torrente en la situación. “A mí lo que me dicen es que no se están llevando bien, que están cada vez peor como pareja, que si bien no se querían separar, sí la crisis era profunda, que Flor (Torrente), la hija de Araceli, ayudó a recomponer en el último tiempo, que hubo algo muy difícil para Fabián que fue el llanto en la mesa de Mirtha”.
Araceli González y el vínculo con Rocío Robles
La reacción de Araceli González al ser consultada por Rocío Robles. En medio de estas versiones, días atrás Araceli González protagonizó un gesto que llamó la atención. La actriz asistió a la función de prensa de Sottovoce, la obra encabezada por Adrián Suar, en un acercamiento público que sorprendió luego de años de distancia.
Durante el evento habló con los medios y destacó la importancia de acompañar ese momento, especialmente por el vínculo familiar que los une a través de Toto Kirzner. Sin embargo, una de las preguntas giró en torno a Rocío Robles, actual pareja del productor.
Lejos de generar polémica, González eligió responder con cordialidad: “No la conozco a ella. Ahora la voy a conocer. Sinceramente veo poca tele y no la conozco porque ella es más joven, yo soy de otra camada. Sé que es muy linda”.
Más tarde, la propia Robles también se refirió al encuentro y dejó en claro que la charla transcurrió en buenos términos. “Nos conocimos y obviamente estuvo todo bien. Mientras Adrián esté feliz, yo estoy feliz. La familia es lo primero. ¿Dijo que soy linda? Ella es hermosa también. Si me tira flores, le tiro flores”.
De esta manera, lo que muchos imaginaban como un momento incómodo terminó desarrollándose con total cordialidad y dejó una imagen muy distinta a la esperada entre las protagonistas de la historia.
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