Moria Casán cumple 80 años: repasamos sus frases inolvidables

En la actualidad, la conductora encabeza el ciclo diario "La mañana con Moria". Paralelamente a su labor artística, Casán construyó un léxico caracterizado por la ironía y el humor, integrado por expresiones populares como:

"Si querés llorar, llorá"

"What pass?"

"Soy una ajedrecista de la dialéctica"

"¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?"

"Comen mortadela y eructan caviar"

"Siempre somos los mismos, el resto es casting"

"Estas chicas tienen el síndrome de Cenicienta"

"Le gusta más la cámara que comer con los dedos"

"Sos un helado de pollo, no existís"

"Grasa como sushi de bagre"

y la recordada frase:

"Se cuelgan de mis tetas", modismos que se incorporaron al lenguaje cotidiano de sus seguidores y a las redes sociales.