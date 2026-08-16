Moria Casán cumple 80 años: repasamos sus frases inolvidables
La One celebra su nueva década y, en su honor, recordamos cuáles son las mejores frases que marcaron su carrera y a todos los argentinos.
En el marco de su octogésimo cumpleaños, celebrado este domingo 16 de agosto, Moria Casán vive un presente de plena vigencia mediática tras el reciente lanzamiento de "Moria", la serie ficcional inspirada en su trayectoria que desembarcó en plataformas. La producción recorre en ocho capítulos una carrera de más de cincuenta años desplegada en el cine, el teatro, la televisión y los medios de comunicación.
La ficción retrata distintas épocas de la artista mediante las actuaciones de Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. La trama repasa el proceso de construcción de su figura pública, desde sus orígenes hasta consolidar una identidad propia dentro de la cultura popular argentina.
Nacida bajo el nombre de Ana María Casanova en la Ciudad de Buenos Aires, inició sus estudios universitarios en la carrera de Abogacía antes de volcarse definitivamente a las artes escénicas. Su debut profesional en la revista aconteció en 1969 en el Teatro El Nacional, dentro de la obra "Cuando la abuelita no era hippie". Durante los años setenta encabezó espectáculos junto a referentes de la comedia como Adolfo Stray, José "Pepitito" Marrone, Dringue Farías, Tato Bores y Nélida Lobato, además de debutar en la pantalla grande en 1973 con el largometraje "Los caballeros de la cama redonda".
A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, conformó una exitosa dupla de comedia picaresca junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez, participando en producciones como "Los doctores las prefieren desnudas", "A los cirujanos se les va la mano" y "Las mujeres son cosa de guapos". En la década del 80 consolidó su perfil como conductora televisiva, encabezando ciclos como "Monumental Moria" —donde creó al personaje de Rita Turdero— y posteriormente el formato de entrevistas "A la cama con Moria" en 1991. En el ámbito teatral, integró el elenco original de la comedia "Brujas" en 1990 junto a Thelma Biral, Graciela Dufau, Nora Cárpena y Susana Campos.
Presencia en el "Bailando", disputas judiciales y su repertorio de expresiones
Durante la década de 2000, la diva continuó en los escenarios junto a Nito Artaza, participó en ficciones como "La niñera" y "Doble vida", e incursionó en la política en 2005 como candidata a diputada nacional. Su rol de jurado en el certamen "Bailando por un sueño" dentro del programa "ShowMatch" potenció su presencia mediática, etapa en la que protagonizó cruces con figuras como Graciela Alfano, Carmen Barbieri y Nacha Guevara, afianzando sus populares apodos de "La One" y "la lengua karateca". Asimismo, en 2012 atravesó un conflicto judicial en Paraguay por la presunta desaparición de joyas de zafiro, por el cual permaneció detenida nueve días en el penal del Buen Pastor en 2015 antes de recuperar su libertad.
En la actualidad, la conductora encabeza el ciclo diario "La mañana con Moria". Paralelamente a su labor artística, Casán construyó un léxico caracterizado por la ironía y el humor, integrado por expresiones populares como:
"Si querés llorar, llorá"
"What pass?"
"Soy una ajedrecista de la dialéctica"
"¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?"
"Comen mortadela y eructan caviar"
"Siempre somos los mismos, el resto es casting"
"Estas chicas tienen el síndrome de Cenicienta"
"Le gusta más la cámara que comer con los dedos"
"Sos un helado de pollo, no existís"
"Grasa como sushi de bagre"
y la recordada frase:
"Se cuelgan de mis tetas", modismos que se incorporaron al lenguaje cotidiano de sus seguidores y a las redes sociales.
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