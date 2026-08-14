El video que publicó Lali Espósito para felicitar a Moria Casán por su serie: "¿Quiénes son?"
La cantante no dudó en mostrar su admiración total por Moria, quien este viernes 14 de agosto estrenó la serie que habla de su vida en Netflix.
Lali Espósito no tardó en reaccionar ante el esperado lanzamiento de la biopic sobre Moria Casán, la diva argentina que acaba de estrenar serie en Netflix. De este modo, la cantante le dedicó un afectuoso mensaje en sus redes sociales, reafirmando una complicidad y admiración mutua que ya es un clásico del pop y el espectáculo.
"Aprovecho este momento del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración-adoración es total", escribió Lali, en un video de uno de sus últimos shows, donde se la ve interpretando el tema ¿Quiénes son?, que fue inspirado en la reconocida figura del espectáculo argentino y su mítica frase homónima.
Lali Espósito y Moria Casán, una fluida relación que se consolida
El gesto de Lali no es un hecho aislado, sino la continuidad de una relación de mutuo respeto y devoción artística entre dos generaciones del espectáculo nacional.
Cabe recordar que la relación entre ambas alcanzó su punto máximo cuando Lali lanzó su canción ¿Quiénes Son?, donde no solo utilizó el célebre latiguillo de Moria como concepto principal, sino que además la sumó a la voz intro del track y al posterior videoclip oficial.
Moria siempre ha elogiado públicamente a Lali, destacando su fuerza arriba del escenario, su profesionalismo y su capacidad para romper paradigmas en la industria musical.
Por eso, la historia de Instagram de la artista no tardó en volverse viral entre los fanáticos de ambas figuras, quienes celebraron la vigencia de este "crossover" que une la mística de la revista porteña con el pop contemporáneo.
Por otro lado, la producción sobre la vida de Casán repasa sus momentos más emblemáticos, desde sus inicios como vedette hasta consolidarse como un mito viviente de la cultura popular argentina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario