El video que publicó Lali Espósito para felicitar a Moria Casán por su serie: "¿Quiénes son?"

Por eso, la historia de Instagram de la artista no tardó en volverse viral entre los fanáticos de ambas figuras, quienes celebraron la vigencia de este "crossover" que une la mística de la revista porteña con el pop contemporáneo.

Por otro lado, la producción sobre la vida de Casán repasa sus momentos más emblemáticos, desde sus inicios como vedette hasta consolidarse como un mito viviente de la cultura popular argentina.