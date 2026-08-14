La impensada reacción de Moria Casán a la propuesta de casamiento de Pato Galmarini: "Me extraña..."

Por último, Moria encontró una explicación para el entusiasmo de Galmarini y apuntó directamente a su pasión por el club de La Ribera: "A él no le da ilusión el casamiento, le da ilusión Boca. Qué disparate por favor, mi amor".

El casamiento que todavía está pendiente entre Pato Galmarini y Moria Casán

Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó cuando la conversación giró hacia una posibilidad que la pareja mantiene abierta desde hace tiempo: el casamiento. Lejos de descartar la idea, Galmarini aseguró que el proyecto continúa en pie y hasta reveló el lugar en el que le gustaría concretarlo.

“Estoy esperando, Riquelme no me llama. El vicepresidente me dijo que me conseguía la cancha pero por ahora nada. Moria ya está dispuesta”, contó entre risas.

La referencia fue directa a La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, ya que Galmarini sueña con celebrar allí la boda. Según explicó, la idea depende de una eventual autorización para poder utilizar el mítico escenario.

El dirigente incluso se animó a imaginar cómo sería la particular celebración y dejó en claro que el evento tendría una temática muy ligada a su pasión por el club. Ante la consulta sobre si Moria se vestiría de blanco, respondió con una propuesta completamente diferente.

“Yo con la camiseta de Boca y Moria creo que también. Todo de Boca, con la 12, por favor, gritando 'Moria corazón'”, expresó Galmarini, imaginando una boda multitudinaria y con la hinchada xeneize como protagonista.

Una boda muy al estilo Moria Casán

Aunque todavía no existe una fecha definida ni una confirmación sobre cuándo podría concretarse el casamiento, las declaraciones de Galmarini volvieron a poner el tema sobre la mesa. La pareja ya había hablado en otras oportunidades sobre la posibilidad de pasar por el altar, pero esta vez el dirigente sumó un detalle que convirtió el proyecto en una celebración completamente particular.

Mientras tanto, Moria continúa enfocada en uno de los grandes acontecimientos de su carrera: la llegada de la ficción basada en su vida. Y, entre el estreno de la serie y los planes de futuro junto a Galmarini, la diva vuelve a demostrar que todavía tiene mucho por contar y, posiblemente, también una boda muy particular por celebrar.