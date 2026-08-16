Moria Casán cumple 80 años: los momentos más destacados de la vida de la One
Con el furor de su serie lanzada, la One celebra una nueva década. Cómo fue su vida hasta ahora y cuáles fueron los momentos más famosos.
A raíz del lanzamiento de su serie autobiográfica en plataforma y en el marco de sus ocho décadas de vida, la figura de Moria Casán recobra protagonismo dentro del espectáculo argentino. Dueña de una marca identitaria propia que construyó a base de libertad y transgresión, la diva convirtió su recorrido en un compendio de anécdotas extravagantes que reflejan su personalidad arrolladora y su vigencia dentro del imaginario popular.
Dentro de su extensa nómina de vivencias, existen cinco episodios insólitos que sintetizan el perfil histriónico y libre con el que transformó cada etapa de su carrera:
1. El ritual sanador en la hamaca del campo familiar
Durante su infancia en el campo, rodeada por diez primos, la futura estrella atravesaba episodios de intensos celos infantiles. Decidida a erradicar esa sensación nociva a la que definía como una porosidad dañina, optó por suspender el desayuno para pasar horas hamacándose entre los árboles. De aquel movimiento constante nació su filosofía de vida de avanzar sin mirar al costado, definiendo a esa experiencia de introspección como: “una actitud masturbatoria”.
2. Ungüentos de barro a los seis años
Demostrando una preocupación estética inédita para su edad, la niña Ana María Casanova sorprendió a su entorno familiar en el mismo predio rural. Con apenas seis años, la pequeña se embadurnaba el cuerpo con barro, creando un ritual cosmético casero e irracional mucho antes de imaginarse convertida en una referente de la estética y la belleza nacional.
3. El debut teatral vestido de Charles Chaplin
El inicio de su carrera profesional se produjo de manera fortuita tras una audición en el teatro El Nacional ante el empresario Carlos A. Petit. Luego de salir de la universidad rindiendo un examen de abogacía, la convocaron para debutar esa misma noche, debiendo realizar un desnudo completo caracterizada como el personaje de Charles Chaplin, iniciando así su leyenda en el teatro de revista.
4. La pantera de Mataderos y su personaje de culto
Atenta al pulso de la cultura popular, la diva creó dentro de su ciclo "Monumental Moria" al personaje de Rita Turdero, alias "la pantera de Mataderos". La criatura humorística emulaba a las vedettes de clase B y a las cantantes tropicales, componiendo cuadros desopilantes junto a quien era su marido y coprotagonista, Mario Castiglione.
5. Las entrevistas en una cama matrimonial
En 1991, la conductora revolucionó la grilla televisiva al ponerse al frente del programa "A la cama con Moria". La propuesta consistía en recibir a personalidades de la política y el espectáculo sobre un colchón de grandes dimensiones, logrando declaraciones íntimas y provocando el rubor de los invitados mediante un formato descontracturado y provocador.
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