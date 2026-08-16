Moria Casán cumple 80 años: los momentos más destacados de la vida de la One

4. La pantera de Mataderos y su personaje de culto

Atenta al pulso de la cultura popular, la diva creó dentro de su ciclo "Monumental Moria" al personaje de Rita Turdero, alias "la pantera de Mataderos". La criatura humorística emulaba a las vedettes de clase B y a las cantantes tropicales, componiendo cuadros desopilantes junto a quien era su marido y coprotagonista, Mario Castiglione.

5. Las entrevistas en una cama matrimonial

En 1991, la conductora revolucionó la grilla televisiva al ponerse al frente del programa "A la cama con Moria". La propuesta consistía en recibir a personalidades de la política y el espectáculo sobre un colchón de grandes dimensiones, logrando declaraciones íntimas y provocando el rubor de los invitados mediante un formato descontracturado y provocador.