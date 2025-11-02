Moria Casán salió del teatro con un look para celebrar la Marcha del Orgullo

El saludo a la salida del teatro, más allá del impacto estético, reforzó el vínculo que la diva mantiene con la comunidad que la sigue. La ovación del público y la inmediata difusión del video subrayan cómo Moria Casán utiliza su plataforma y su arte para generar diálogo y visibilidad sobre temas de género.

La obra, que Moria disfruta definiendo como un dilema conyugal, logra que la audiencia salga de la sala con la necesidad de debatir, cumpliendo con la máxima de que "El teatro es sanador, balsámico". Al unirse a la celebración del Día del Orgullo con su elección de vestuario justo después de encarnar a un personaje tan relevante para la comunidad, Moria Casán demostró una vez más por qué es considerada un ícono de la transgresión y una aliada incondicional de la diversidad en la cultura argentina.