Moria Casán salió del teatro con un look para celebrar la Marcha del Orgullo
Luego de la última función de "Cuestión de género", la Diva salió del teatro a saludar a la gente que la esperaba con un look para celebrar el Día del Orgullo.
El pasado sábado 1 de noviembre de 2025, una jornada que coincidió con la celebración del Día del Orgullo en Buenos Aires, la diva Moria Casán protagonizó un momento que rápidamente se convirtió en viral. Tras finalizar la función de su obra "Cuestión de género", la aclamada actriz salió del teatro para saludar a la multitud que la esperaba, haciendo de su aparición un auténtico homenaje a la diversidad.
Moria, quien interpreta a Jade, una mujer trans en la obra que protagoniza junto a Jorge Marrale, se encuentra en un momento de gran exposición teatral, con una pieza que es valorada por ser "Una crítica DESOPILANTE, poderosa y REFLEXIVA!". La obra, que aborda la crisis de un matrimonio de 30 años cuando uno de los cónyuges revela un profundo secreto de su intimidad, caló hondo en la audiencia, que se congrega noche tras noche.
El motivo principal de la viralización del video fue el impactante look que eligió "La One" para su encuentro con el público. Moria Casán apareció en la calle Corrientes luciendo un espectacular tapado con los colores de la bandera del Orgullo. Este atuendo, cargado de simbolismo y característico de su estética maximalista y teatral, resonó con el espíritu de celebración y lucha de la jornada.
La actriz no solo deslumbró con su vestuario, sino que también hizo una referencia explícita al Día del Orgullo, cuya marcha anual se realiza en la capital argentina cada primer sábado de noviembre. Este gesto se alinea con la defensa que la misma Moria ha hecho de la pieza teatral "Cuestión de género", a la que ha calificado como una "resistencia activa teatral trans, en plena Corrientes. Desde el teatro comercial". Su personaje, Jade, no es presentado como una "heroína", sino que muestra su "fortaleza y sus defectos, su humanidad", un enfoque que le permite "visibilizar y transparentar el cambio de género".
El saludo a la salida del teatro, más allá del impacto estético, reforzó el vínculo que la diva mantiene con la comunidad que la sigue. La ovación del público y la inmediata difusión del video subrayan cómo Moria Casán utiliza su plataforma y su arte para generar diálogo y visibilidad sobre temas de género.
La obra, que Moria disfruta definiendo como un dilema conyugal, logra que la audiencia salga de la sala con la necesidad de debatir, cumpliendo con la máxima de que "El teatro es sanador, balsámico". Al unirse a la celebración del Día del Orgullo con su elección de vestuario justo después de encarnar a un personaje tan relevante para la comunidad, Moria Casán demostró una vez más por qué es considerada un ícono de la transgresión y una aliada incondicional de la diversidad en la cultura argentina.
