Netflix: la historia de un padre autoritario y sus cuatro hijos enfrentados por una sucesión
Esta producción fue protagonizada por José Coronado y dirigida por Eduardo Chapero-Jackson y Carlota Pereda. Tiene ocho episodios. Descubrí de qué trata en la nota.
En el extenso mundo de las plataformas de streaming, las producciones españolas lograron destacarse gracias a sus historias cargadas de intensidad que combinan drama, suspenso y comedia. Legado, en Netflix, presenta la historia de un padre autoritario y sus cuatro hijos enfrentados por el poder y la ambición en medio de una disputa por el negocio familiar.
Con ocho episodios en total, la serie construye un clima cargado de incertidumbre en torno a una herencia que desata rivalidades impensadas. Protagonizada por José Coronado, esta producción fue dirigida por Eduardo Chapero-Jackson y Carlota Pereda y cuenta con la participación especial de Belén Cuesta y Diego Martín.
De qué trata Legado
La historia se centra en Federico Seligman, un empresario de gran poder que debe alejarse de su compañía por problemas de salud y deja a sus hijos al mando. Durante ese tiempo, ellos toman decisiones que modifican el rumbo del negocio y generan fuertes tensiones internas.
Al regresar, Seligman, interpretado por Coronado, se encuentra con una empresa muy distinta a la que había construido durante sus años al frente del negocio. Con su familia enfrentada y el control en juego, intenta recuperar su lugar en medio de una disputa cada vez más intensa por el poder.
Reparto de Legado
Esta serie española presenta un elenco de primer nivel, con actores de extensa trayectoria en el mundo cinematográfico. Este detalle, en gran medida, explica el éxito que experimentó la producción en una de las plataformas de streaming más elegidas del momento.
- José Coronado
- Belén Cuesta
- Diego Martín
- Natalia Huarte
- María Morera
- Susi Sánchez
- Mireia Portas
- Gustavo Salmerón
- Nico Romero
Tráiler de Legado
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