Provocación a Wanda Nara en pleno vivo: el gesto de Gustavo Méndez en lo de Moria
Con la boca tapada y frases filosas, el periodista desafió el “bozal legal” y apuntó contra Wanda Nara.
Un episodio cargado de tensión se vivió en el programa de Moria Casán cuando Gustavo Méndez realizó un gesto dirigido a Wanda Nara en medio del conflicto judicial que los enfrenta.
En plena transmisión, el panelista apareció con la boca cubierta con cinta adhesiva, en una clara señal de protesta por la medida cautelar que, según explicó, le impide referirse a determinados temas vinculados a la empresaria. La escena generó sorpresa en el estudio y fue rápidamente comentada por la conductora, que acompañó el momento con tono irónico.
Luego, Méndez tomó la palabra y apuntó directamente contra Nara, cuestionando la decisión judicial y dejando en evidencia su malestar por haber sido alcanzado por la restricción. En ese contexto, aseguró que fue el único destinatario de esa medida, lo que incrementó la polémica en vivo.
El momento más tenso llegó cuando lanzó una frase que no tardó en viralizarse en redes sociales, con una fuerte carga de ironía en relación al trasfondo económico del conflicto. Incluso, fue más allá y sostuvo que le habrían solicitado una suma de dinero, lo que sumó un nuevo elemento al escándalo.
Por su parte, desde el entorno de la empresaria buscaron bajar el nivel de confrontación y aclararon que no se trata de una prohibición general, sino de una limitación específica vinculada a la protección de la intimidad de sus hijas menores.
De esta manera, un conflicto legal terminó trasladándose al terreno televisivo, con gestos simbólicos, declaraciones picantes y un nuevo cruce mediático que vuelve a poner a Wanda Nara en el centro de la escena.
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