Fernando Carrillo defendió a Nicolás Maduro y desató un escándalo en lo de Moria Casán
Pese a todos los cargos de los cuales se le acusan a Maduro, el actos tiene la certeza de que será liberado y volverá a Venezuela.
Fernando Carrillo ofreció declaraciones sobre la captura de Nicolás Maduro la madrugada del pasado sábado en Caracas. Durante la entrevista, el actor sostuvo que la “mala imagen” del líder político fue construida por los Estados Unidos y por medios de comunicación que, según él, responden a esos intereses. Además, respaldó públicamente a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, con quien mantuvo una extensa relación sentimental y a quien definió como “la gran mujer de su vida”.
“Es falso lo que quieren decir, que entregó a Maduro. Es una mujer fiel, honesta, noble y valiente”, sentenció. En el estudio había varios venezolanos que debieron emigrar a la Argentina escapando del régimen chavista y, al escuchar sus declaraciones, se mostraron visiblemente indignados. Sin embargo, Carrillo no dio el brazo a torcer.
Y agregó: “Me solidarizo con los venezolanos que se fueron y les digo que es hora de volver a casa, porque el éxodo fue inducido. Los medios de desinformación los bombardean y les hacen creer que no tienen futuro. Los argumentos son tan falsos como las armas de destrucción masiva de Irak. Los detenidos son mercenarios, no víctimas”.
En ese momento, uno de los jóvenes venezolanos que estaban en el piso pidió la palabra: "Es una vergüenza, una burla para los millones de venezolanos que estamos fuera del país que alguien por sus negocios blanquee una dictadura. Una falta de respeto. Los expulsados volveremos en paz, en democracia... no como ahora que los detenidos políticos no pueden defenderse".
Pero antes de que pudiera abandonar el móvil, intervino otro panelista: "Dime quién ganó las elecciones del 28 de julio y qué prueba hay para que digas que ganó Nicolás Maduro cuando las actas muestras otras cosas. Mientras a tí te pagan por decir esto, los venezolanos estamos aquí defendiendo nuestro país".
El actor insistió en dejar el aire pero Moria lo increpó: "No puede ser que no te quedes a debatir gordo. Hay sesgos ideológicos diferentes pero podemos intercambiar ideas".
El mensaje de Fernando Carrillo tras la detención de Maduro
A diferencia de otros famosos como Catherine Fulop, Ricardo Montaner, Danny Ocean o Carlos Baute, Carrillo fue uno de los pocos que salió públicamente a defender al gobierno de Maduro. “Es una gran sorpresa, es un shock y es tristísimo que se viole y se violente el espacio de un país con una invasión aérea de 150 aeronaves, donde hirieron a cientos de personas de ambas partes: opositores y chavistas”, expresó.
En una nota con la cadena Telemundo, el actor remarcó: “Estoy a favor de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos. Nadie tiene que estar dictaminándole nada a nadie. Ya Dios se encargará de esto”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario