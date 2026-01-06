Fernando Carrillo defendió a Nicolás Maduro y desató un escándalo en lo de Moria Casán

El actor insistió en dejar el aire pero Moria lo increpó: "No puede ser que no te quedes a debatir gordo. Hay sesgos ideológicos diferentes pero podemos intercambiar ideas".

El mensaje de Fernando Carrillo tras la detención de Maduro

A diferencia de otros famosos como Catherine Fulop, Ricardo Montaner, Danny Ocean o Carlos Baute, Carrillo fue uno de los pocos que salió públicamente a defender al gobierno de Maduro. “Es una gran sorpresa, es un shock y es tristísimo que se viole y se violente el espacio de un país con una invasión aérea de 150 aeronaves, donde hirieron a cientos de personas de ambas partes: opositores y chavistas”, expresó.

En una nota con la cadena Telemundo, el actor remarcó: “Estoy a favor de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos. Nadie tiene que estar dictaminándole nada a nadie. Ya Dios se encargará de esto”.