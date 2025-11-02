Netflix series: está protagonizada por Mario Casas y sigue sumando vistas

En paralelo, la inspectora Lorena Ortiz (Alexandra Jiménez) investiga el supuesto suicidio de una monja, un caso que se conecta inesperadamente con la historia de Mateo. José Coronado encarna al inspector Teo Aguilar, aportando una presencia imponente en cada escena.

Reparto de "El inocente"

Mario Casas como Mateo Vidal

Aura Garrido como Olivia Costa

Alexandra Jiménez como Inspectora Lorena Ortiz

José Coronado como Teo Aguilar

Martina Gusmán como Kimmy Dale

Juana Acosta como Emma Durán Mazas

Gonzalo de Castro como Jaime Vera

Ana Wagener como Sonia Miralles

Con solo ocho episodios, El inocente ofrece una historia compacta, intensa y emocional, ideal para quienes buscan un thriller con profundidad moral y un elenco que brilla en cada escena.

Trailer de "El inocente"