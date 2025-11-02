Netflix series: está protagonizada por Mario Casas y sigue sumando vistas
Con una historia llena de misterio, giros y tensión, esta producción española de Netflix conquistó al público y posicionó a Mario Casas como uno de los actores más sólidos del género.
El catálogo de Netflix se destaca por reunir algunas de las mejores producciones españolas de los últimos años, y una de ellas sigue sorprendiendo por su éxito sostenido. Con un relato oscuro y atrapante, esta serie protagonizada por Mario Casas y José Coronado mezcla drama, suspenso y redención, manteniendo al espectador en vilo desde el primer capítulo.
El argumento combina el pasado y el presente de un hombre que busca rehacer su vida, pero termina envuelto nuevamente en un laberinto de secretos y mentiras. A medida que avanza la trama, se van revelando las verdaderas motivaciones de cada personaje, y el tono de thriller psicológico se intensifica con cada episodio.
Estrenada en un momento en que las ficciones españolas dominan la plataforma, esta serie continúa sumando vistas y se mantiene entre las más recomendadas para los fanáticos de las historias con ritmo cinematográfico y actuaciones potentes.
De qué trata "El inocente"
Basada en la novela homónima de Harlan Coben, El inocente sigue la vida de Mateo Vidal, interpretado por Mario Casas, un joven que se ve involucrado en una pelea que termina con un homicidio involuntario. Tras pasar años en prisión, intenta recomponer su vida junto a su pareja Olivia, quien está embarazada.
Todo parece encaminarse hacia la calma, hasta que una misteriosa llamada desde el celular de Olivia cambia su destino por completo. Lo que parecía una vida reconstruida se transforma en una pesadilla, con secretos del pasado que vuelven a perseguirlo.
En paralelo, la inspectora Lorena Ortiz (Alexandra Jiménez) investiga el supuesto suicidio de una monja, un caso que se conecta inesperadamente con la historia de Mateo. José Coronado encarna al inspector Teo Aguilar, aportando una presencia imponente en cada escena.
Reparto de "El inocente"
Mario Casas como Mateo Vidal
Aura Garrido como Olivia Costa
Alexandra Jiménez como Inspectora Lorena Ortiz
José Coronado como Teo Aguilar
Martina Gusmán como Kimmy Dale
Juana Acosta como Emma Durán Mazas
Gonzalo de Castro como Jaime Vera
Ana Wagener como Sonia Miralles
Con solo ocho episodios, El inocente ofrece una historia compacta, intensa y emocional, ideal para quienes buscan un thriller con profundidad moral y un elenco que brilla en cada escena.
Trailer de "El inocente"
