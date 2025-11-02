Netflix películas: tiene un suspenso extremo y te va a dejar sin aliento
Con una duración que supera los 140 minutos, esta producción narra una historia de terror y fantasía única en la plataforma. Los detalles en la nota.
Cuando cae la noche y la oscuridad se convierte en protagonista principal, muchos espectadores ingresan a Netflix para deleitarse con el amplio catálogo de producciones que tiene a disposición. En este contexto, las películas y series de terror, suspenso y drama se convierten en la opción más elegida por los usuarios.
Entre estas propuestas más solicitadas, destaca “La cura siniestra”, un film que combina terror y fantasía único en la plataforma. Desde su estreno en 2016, captó la atención de la audiencia gracias a su trama envolvente y a un elenco de renombre que incluye a Dane DeHaan y Jason Isaacs, quienes aportan experiencia a esta producción dirigida por Gore Verbinski.
De qué trata "La cura siniestra"
“La cura siniestra” narra la historia de un joven ejecutivo que viaja a los Alpes suizos con la tarea de encontrar al director de su empresa en un centro de bienestar. Lo que parecía una simple tarea laboral se convierte en un viaje inquietante: comienza a notar que algo extraño ocurre entre los residentes y el personal del lugar.
A medida que explora las instalaciones, se enfrenta a secretos oscuros y poco claros, hasta que es consciente que está afectado por la misma condición misteriosa que aqueja a los demás.
Esta atrapante película combina tensión, misterio y terror psicológico mientras el protagonista intenta descifrar lo que realmente ocurre en aquel centro cargado de negatividad, misterio y violencia.
Reparto de "La cura siniestra"
- Dane DeHann como Lockhart
- Jason Isaacs como Dr. Heinreich Volmer
- Mia Goth como Hannah von Reichmerl
- Harry Groener como Roland Pembroke
- Celia Imrie como Victoria Watkins
- Adrián Schiller como subdirector
Tráiler de "La cura siniestra"
