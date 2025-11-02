Netflix películas: tiene un suspenso extremo y te va a dejar sin aliento

Entre estas propuestas más solicitadas, destaca “La cura siniestra”, un film que combina terror y fantasía único en la plataforma. Desde su estreno en 2016, captó la atención de la audiencia gracias a su trama envolvente y a un elenco de renombre que incluye a Dane DeHaan y Jason Isaacs, quienes aportan experiencia a esta producción dirigida por Gore Verbinski.