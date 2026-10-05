Difundieron una llamada de Joaquín Levinton con la mujer que lo denunció por abuso sexual

La conversación continuó con una referencia a una supuesta amenaza que ella habría realizado en aquel momento. "Después fue la única y por teléfono, porque personalmente siempre tuve la mejor", remarcó ella.

En ese momento, Levinton hizo referencia a aquella situación: "Lo que pasa es que cuando vos me amenazaste...", alcanzó a decir antes de ser interrumpido. "Ya sé, pero no te podés asustar, porque yo te diga, ¿nunca te dijo alguien: 'Te voy a matar'?", le planteó ella.

"No, la verdad que no", respondió el músico. Entonces, la mujer explicó el sentido que le habría dado a esa expresión: "Es un decir, no es literal. No sé cómo decir: 'Te quiero tanto que te quiero matar'", sostuvo.

Más adelante, el diálogo se centró específicamente en la situación judicial. "Lo que es importante para que todo termine, y hasta podemos volver a ser amigos, que es importante que vos vayas a... Cuando te llamen...", dijo Levinton. "A terapia", respondió ella. "No, a terapia puede ser", agregó el músico.

El cantante de Turf también hizo referencia a la continuidad de la causa. "Pero todavía la causa sigue porque vos dijiste que tenías miedo", le señaló. Frente a esto, Paula sostuvo: "Vas a ver, preguntale al abogado. Y vas a ver que te va a decir que yo di de baja todo".

En otro momento de la conversación, Levinton volvió a pedirle que dejara asentado que no sentía temor ante él: "Tenés que aclarar que vos no tenés miedo que yo te haga algo, si yo jamás te voy a hacer nada". "Por eso, no, aparte no recuerdo, no tengo recuerdos de cuándo nos peleamos, no tengo, ¿entendés?", respondió ella.

"Estaría piola que para que todo termine y no tengamos ninguno de los dos que hacer nada. Y dejemos todo esto atrás, que vayas y digas que no tenés miedo de nada y que fue un momento, tal vez", continuó el músico.

Hacia el final del intercambio, Paula le consultó si ya la había desbloqueado de WhatsApp. Levinton respondió: "Yo ahora me ocupo ya mismo, ya mismo me ocupo, llamo y digo lo que a mí ya me preguntaron, aunque yo ya dije: 'Archiven todo', vuelvo a aclarar y vuelvo a decir: 'No, mirá, yo no tengo miedo de que me haga nada porque yo soy..., me hablo con él, me llevo bien, no hay nada".

Cómo sigue la denuncia contra Joaquín Levinton

La difusión de la conversación se produjo pocos días después de que trascendiera públicamente la denuncia penal contra Levinton. Según la información difundida sobre la presentación, Paula denunció al músico el 28 de septiembre de 2026 por presunto abuso sexual con acceso carnal y también hizo referencia a otros episodios de violencia.

La denuncia quedó radicada en la Justicia porteña y la investigación deberá determinar las circunstancias de los hechos denunciados. La conversación difundida en televisión corresponde, según lo presentado al aire, a un momento anterior a la denuncia conocida públicamente en los últimos días.