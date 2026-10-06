"Avengers: Doomsday" adelanta su estreno en Latinoamérica: cuándo llega a los cines argentinos
Para sorpresa de los fans, la esperada nueva película de Avengers, prevista para fin de año, llegará antes a la Argentina que a Estados Unidos.
La maquinaria de Marvel y Disney sorprendió este lunes al mundo del cine con un anuncio que desató la euforia de los fanáticos de la región. A través de sus cuentas oficiales, la compañía confirmó una gran noticia para los seguidores de la franquicia respecto al estreno de "Avengers: Doomsday".
"Doom llega primero a Latinoamérica. 16 de diciembre", anunciaron las redes sociales de Marvel y Avengers.
De esta manera, las salas de cine argentinas se preparan para vivir el gran evento del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) unos días antes de la llegada a las salas de, por ejemplo, Estados Unidos.
Una guía interactiva en streaming para llegar preparados al estreno de "Avengers: Doomsday"
De cara a este esperado desembarco, y ante la complejidad que representa seguir el hilo de las múltiples fases y producciones del estudio, la plataforma Disney+ implementó una llamativa e inédita herramienta para simplificarle el camino a los espectadores.
Tras el reciente lanzamiento de la función especial “Avengers: Endgame - Encore”, el servicio de streaming incorporó una novedosa actualización visual en su catálogo: una franja verde ubicada al costado de los pósters de aquellas películas y series que resultan indispensables visualizar antes del estreno de Doomsday.
Con este sutil pero efectivo indicador, la compañía busca destacar oficialmente cuáles son las producciones clave dentro del inmenso archivo de la franquicia que contienen información argumental esencial, arcos de personajes o antecedentes directos para comprender la trama del nuevo filme coral.
La iniciativa responde a la necesidad de ordenar la narrativa global de cara a los grandes eventos de los Vengadores, permitiendo que tanto los seguidores de la primera hora como los espectadores más nuevos organicen sus maratones con total precisión.
Con el calendario ya modificado y la cuenta regresiva en marcha rumbo al próximo 16 de diciembre, los fanáticos argentinos ya tienen luz verde para organizar su previa cinematográfica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario