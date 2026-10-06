La Justicia liberó a una mujer acusada de ejercer como psicóloga y estafar a sus pacientes

En redes, asegura tener experiencia en “niños , adolescentes y adultos”, formación en psicología social y ofrece “conversación fluida y todas las herramientas que pueda brindarte para un mejor bienestar”. De acuerdo a su ficha, sus especialidades son la “terapia centrada en el cliente, terapia cognitivo conductual y terapia junguiana”. En LinkedIn se presenta como docente y “especialista en adicciones, ansiedad y depresión”.

La imputada ahora cuenta con un equipo de abogados particulares integrado por Lautaro Slpizer, Lautaro Santos y Alejandro Naiouf. Los letrados ya trabajan en una estrategia que buscará demostrar que su clienta desarrolló siempre su actividad profesional en el marco de su formación de psicóloga social clínica, obtenida en una institución terciaria, y no como licenciada en Psicología egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Un título terciario en el centro de la polémica

Según trascendió, la mujer cursó estudios en una institución de nivel terciario que otorgaba el título de psicóloga social clínica y entregaba una matrícula vinculada a esa formación. Según su defensa, ella siempre se presentó ante sus pacientes bajo esa denominación y nunca como licenciada universitaria.

Los abogados plantean que detrás de la denuncia existiría una disputa más amplia entre la institución terciaria donde la mujer estudió y la Facultad de Psicología de la UNLP, en torno a las incumbencias profesionales y al reconocimiento de los títulos emitidos. En ese contexto, indican que habría al menos una decena de personas denunciadas por situaciones similares.

El caso reaviva la discusión sobre los límites entre las distintas formaciones en salud mental –licenciaturas universitarias, tecnicaturas y carreras terciarias– y sobre qué tipo de tareas pueden desarrollar quienes no cuentan con el título de licenciado en Psicología pero sí con otras acreditaciones formales.