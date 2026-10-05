Jay Wheeler llega a Buenos Aires con "La Voz Favorita": cuándo será el show
El artista puertorriqueño confirmó su regreso al país con una gira basada en su más reciente álbum y repasará sus principales éxitos.
Jay Wheeler anunció una nueva gira mundial que lo llevará por distintos escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. El tour, titulado “La Voz Favorita”, toma su nombre de su más reciente producción discográfica y tendrá una parada en Buenos Aires durante mayo de 2027.
El cantante puertorriqueño se presentará en Argentina el 19 de mayo de 2027, en el Movistar Arena, como parte de un recorrido que comenzará en diciembre de 2026 y se extenderá hasta mediados del año siguiente.
La gira será producida por Dynamic Records en asociación con AUL Worldwide & UTA y estará centrada en las canciones que forman parte de la nueva etapa artística de Wheeler.
Jay Wheeler repasará sus grandes éxitos
Uno de los temas que tendrá un lugar destacado durante los shows será “De Lejitos”, canción que se convirtió en uno de los mayores éxitos de La Voz Favorita. El tema alcanzó el número uno en Billboard Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay, además de ubicarse en el puesto 7 de Billboard Hot Latin Songs, donde permaneció durante 11 semanas consecutivas dentro del Top 10.
“De Lejitos” también obtuvo la certificación Platino Latino de la RIAA y superó los 229 millones de reproducciones al sumar su versión original y el remix junto a Omar Courtz. A ese repertorio se sumarán otros temas de la carrera del artista, como “Fuga” y “Refe 1”.
Sobre lo que significa esta nueva etapa, Jay Wheeler expresó:
“Esta nueva gira de La Voz Favorita va a ser muy especial. Ver y escuchar a todos mis fanáticos cantar todas mis canciones es una de las cosas más bonitas de esta carrera y me siento muy bendecido al saber que nuevamente tendré la oportunidad de hacerlo”.
El recorrido comenzará el 4 de diciembre de 2026 en Tenerife, España. Luego continuará por Gran Canaria, Málaga, Valencia, Bilbao, Madrid y Barcelona, donde finalizará la etapa europea el 19 de diciembre con un show en el Palau Sant Jordi.
En marzo de 2027, el puertorriqueño llevará “La Voz Favorita” a Estados Unidos, con presentaciones previstas en ciudades como Fort Myers, Miami, Atlanta, Charlotte, Washington D.C., Atlantic City, Mashantucket, Brooklyn, Reading y Boston. Durante abril, el tour continuará por Chicago, Denver, Dallas, Houston, Los Ángeles y Orlando.
La etapa latinoamericana se desarrollará entre abril y junio de 2027 e incluirá presentaciones en Quito, Lima, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, San José, Bogotá y Santo Domingo.
Las entradas para el show de Jay Wheeler en Buenos Aires todavía no tienen información oficial sobre su fecha de venta.
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