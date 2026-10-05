Jay Wheeler llega a Buenos Aires con "La Voz Favorita": cuándo será el show

Sobre lo que significa esta nueva etapa, Jay Wheeler expresó:

“Esta nueva gira de La Voz Favorita va a ser muy especial. Ver y escuchar a todos mis fanáticos cantar todas mis canciones es una de las cosas más bonitas de esta carrera y me siento muy bendecido al saber que nuevamente tendré la oportunidad de hacerlo”.

El recorrido comenzará el 4 de diciembre de 2026 en Tenerife, España. Luego continuará por Gran Canaria, Málaga, Valencia, Bilbao, Madrid y Barcelona, donde finalizará la etapa europea el 19 de diciembre con un show en el Palau Sant Jordi.

En marzo de 2027, el puertorriqueño llevará “La Voz Favorita” a Estados Unidos, con presentaciones previstas en ciudades como Fort Myers, Miami, Atlanta, Charlotte, Washington D.C., Atlantic City, Mashantucket, Brooklyn, Reading y Boston. Durante abril, el tour continuará por Chicago, Denver, Dallas, Houston, Los Ángeles y Orlando.

La etapa latinoamericana se desarrollará entre abril y junio de 2027 e incluirá presentaciones en Quito, Lima, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, San José, Bogotá y Santo Domingo.

Las entradas para el show de Jay Wheeler en Buenos Aires todavía no tienen información oficial sobre su fecha de venta.