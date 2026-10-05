David Bisbal presenta "ETERNOS", el disco que recupera canciones inolvidables

Uno de ellos aparece en “Qué Sabe Nadie”, una canción que conecta directamente al artista español con Raphael. Ambos compartieron una interpretación del tema en televisión en 2019, un encuentro que ahora vuelve a cobrar relevancia dentro de ETERNOS.

El vínculo con Juan Gabriel ocupa otro lugar especial en el álbum. Bisbal ha recordado que conoció al artista mexicano en 2002, cuando su carrera recién comenzaba. Aquel encuentro derivó en una cena con la familia del cantante y, años después, ambos llegaron a grabar juntos y a compartir escenario en el Auditorio Nacional de México.

Por eso, canciones como “Amor Eterno” y “Abrázame Muy Fuerte” adquieren una dimensión particular dentro del nuevo disco. Ya no se trata solamente de homenajear a una figura admirada, sino de recuperar parte de la historia personal que Bisbal construyó junto a uno de los grandes referentes de la música mexicana.

Así, “ETERNOS” propone un recorrido por canciones que pertenecen a distintas épocas, pero que encuentran una nueva vida a través de la voz de David Bisbal. El resultado es un álbum que conecta memoria, homenaje y experiencias personales desde una mirada contemporánea.