David Bisbal presenta "ETERNOS", el disco que recupera canciones inolvidables
El artista español reúne diez clásicos que atravesaron generaciones y los lleva a su propio estilo, con un repertorio marcado también por recuerdos personales.
David Bisbal vuelve a recorrer algunas de las canciones más reconocidas de la música en español con el lanzamiento de “ETERNOS”, su nuevo álbum. El disco reúne diez composiciones que forman parte de la memoria colectiva y que ahora adquieren una nueva identidad a partir de la interpretación del cantante español.
El repertorio elegido incluye “Adoro”, “Vivir Así Es Morir De Amor”, “Frente A Frente”, “Amor Eterno”, “Te Quiero, Te Quiero”, “Abrázame Muy Fuerte”, “Qué Sabe Nadie”, “El Amar Y El Querer”, “Quijote” y “Aquellas Pequeñas Cosas”, canciones vinculadas a algunos de los grandes nombres de la música en español.
Lejos de plantearse únicamente como un álbum de versiones, el proyecto busca conectar distintas generaciones a través de temas que forman parte de la historia musical de millones de personas. Bisbal los lleva a un registro propio, con una interpretación atravesada por su estilo y por la elegancia que caracteriza esta nueva etapa.
David Bisbal y las historias detrás de “ETERNOS”
El vínculo del cantante con varias de las canciones del disco se remonta incluso a los primeros años de su carrera. “Vivir Así Es Morir De Amor” lo acompaña desde su casting de Operación Triunfo, mientras que “Adoro”, de Armando Manzanero, fue una de las primeras canciones que interpretó frente a millones de espectadores durante su paso por el programa.
Veinticinco años después de aquel momento, Bisbal vuelve a encontrarse con esas canciones desde una perspectiva completamente diferente. El nuevo álbum también recupera vínculos que surgieron a lo largo de su trayectoria y que quedaron asociados a algunas de las figuras más importantes de la música.
Uno de ellos aparece en “Qué Sabe Nadie”, una canción que conecta directamente al artista español con Raphael. Ambos compartieron una interpretación del tema en televisión en 2019, un encuentro que ahora vuelve a cobrar relevancia dentro de ETERNOS.
El vínculo con Juan Gabriel ocupa otro lugar especial en el álbum. Bisbal ha recordado que conoció al artista mexicano en 2002, cuando su carrera recién comenzaba. Aquel encuentro derivó en una cena con la familia del cantante y, años después, ambos llegaron a grabar juntos y a compartir escenario en el Auditorio Nacional de México.
Por eso, canciones como “Amor Eterno” y “Abrázame Muy Fuerte” adquieren una dimensión particular dentro del nuevo disco. Ya no se trata solamente de homenajear a una figura admirada, sino de recuperar parte de la historia personal que Bisbal construyó junto a uno de los grandes referentes de la música mexicana.
Así, “ETERNOS” propone un recorrido por canciones que pertenecen a distintas épocas, pero que encuentran una nueva vida a través de la voz de David Bisbal. El resultado es un álbum que conecta memoria, homenaje y experiencias personales desde una mirada contemporánea.
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