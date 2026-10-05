Ley de Tierras: la Justicia desestimó la solicitud de Pichetto y Massot contra el DNU 70/2023

Y agregó: "Pedí reducir ese plazo a dos días. Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional".

"Esta decisión permite que esa situación continúe. Incluso una negativa rápida permitiría acudir a las instancias superiores. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación", cerró.