Ley de Tierras: la Justicia desestimó la solicitud de Pichetto y Massot contra el DNU 70/2023
El juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 resolvió no hacer lugar al planteo de los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires desestimó una solicitud cautelar que buscaba suspender con urgencia los efectos de la derogación de la Ley de Tierras Rurales. El planteo, impulsado por el diputado Miguel Ángel Pichetto, apuntaba a frenar los artículos del DNU 70/2023 que eliminaron los límites y restricciones a la compra de terrenos rurales en el país por parte de extranjeros.
El magistrado a cargo del juzgado, Enrique Alonso Regueira, decidió no hacer lugar a la suspensión provisoria e inmediata del decreto.
En su resolución, el juez fijó un plazo de cinco días hábiles para que el Gobierno nacional presente su informe de respuesta y brinde sus argumentos, antes de dictar una resolución definitiva sobre la medida cautelar planteada.
De esta manera, la vigencia del marco fijado por el DNU se mantendrá sin cambios durante el transcurso del trámite judicial, postergando cualquier decisión sobre la venta de campos y terrenos agrícolas a capitales internacionales hasta que el tribunal analice los descargos correspondientes.
La publicación de Miguel Ángel Pichetto tras el revés de la Justicia por la Ley de Tierras
Tras la resolución judicial, el diputado utilizó sus redes sociales para mostrar su descontento: "El juez Alonso Regueira rechazó la medida interina que solicitamos para suspender los efectos del DNU que permite la venta de tierras a extranjeros sin límites y le dio al Gobierno cinco días hábiles para responder antes de resolver la cautelar".
Y agregó: "Pedí reducir ese plazo a dos días. Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional".
"Esta decisión permite que esa situación continúe. Incluso una negativa rápida permitiría acudir a las instancias superiores. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación", cerró.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario