Murió Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PopBase/status/1862702620709679257&partner=&hide_thread=false Former ‘My Chemical Romance’ drummer Bob Bryar has died at the age of 44. pic.twitter.com/GqA5tkV5gc — Pop Base (@PopBase) November 30, 2024

Quién era Bob Bryar

Bryar, nacido en 1979, se unió a My Chemical Romance en 2004, reemplazando a Matt Pelissier y contribuyó de manera decisiva en la creación del icónico álbum The Black Parade (2006). También participó en el proceso de composición de Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010), aunque dejó la banda antes de que este disco fuera lanzado.

Tras su salida de la banda en 2010, Bryar se alejó de la música y comenzó una nueva carrera en el sector inmobiliario. Sin embargo, en 2020 rindió homenaje al legendario batería de Rush, Neil Peart, destacando la amistad y admiración que había sentido por él desde su juventud.

Los últimos años no fueron fáciles para Bryar, quien en 2015 reveló que había lidiado con pensamientos suicidas tras su salida de la banda. Aunque los medicamentos le ayudaban, confesó seguir sintiéndose afectado diariamente: “Ahora, estoy con tantas pastillas que me siento un poco mejor, aunque todavía me molesta cada día”.

Cane recordar, que la contribución de Bryar, como el baterista más longevo de la banda, permanece como una parte esencial del legado de My Chemical Romance.