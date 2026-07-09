Murió Bonnie Tyler, legendaria cantante británica
La intérprete falleció en Portugal por complicaciones con una larga enfermedad.
La legendaria cantante británica Bonnie Tyler murió este miércoles en un hospital de Portugal a sus 75 años debido a complicaciones de una enfermedad por la que venía siendo tratada.
A principios de mayo, la artista galesa había sido ingresada de urgencia para someterse a una cirugía intestinal y aunque logró despertar del coma inducido un mes después, su estado de salud continuó siendo muy grave hasta su deceso.
La familia de Tyler confirmó la triste noticia a través de las redes sociales de la artista, solicitando privacidad ante la tragedia.
Quién era Bonnie Tyler
El mundo de la música despide a una de las voces rasgadas más icónicas y potentes de la historia del pop-rock que dejó una huella imborrable con éxitos globales de la década de 1980 como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero.
Total Eclipse of the Heart, un clásico de Bonnie Tyler
Bonnie Tyler creó su nombre artístico combinando nombres y apellidos que encontró al azar en un diario, representó al Reino Unido en el festival del año 2013 con la canción Believe in Me y en 2022 recibió la distinción de Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE).
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