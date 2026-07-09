Nano Vaschetto habló tras la denuncia de su expareja y lanzó una fuerte defensa: "Yo me hago cargo solo de..."

Además, reveló cómo, según su versión, se desencadenó el conflicto judicial. "Esta situación evidentemente era inevitable, cuándo me quise plantar para hacer una mediación familiar apareció todo esto. A raíz de esto es que el sábado 27 yo salí por primera vez. Tengo todas las capturas que recibí ese día. A raíz de eso me dijo que quería quitarse la vida y al otro día quiso fingir demencia como si nada hubiese pasado".

Sobre las acusaciones, el exjugador de Gran Hermano reconoció únicamente una parte de los señalamientos. "Yo me hago cargo solo de la violencia psicológica, nada más que tengo mi forma de comprobar que es mutuo", sostuvo.

En paralelo, el periodista Nico Peralta aportó información sobre el estado de la investigación y aseguró que el expediente continúa avanzando en la Justicia. "No puede hablar, pero todo esto está judicializado y está muy ansioso porque salga a la luz", comentó antes de revelar que, durante un allanamiento realizado en la casa de Nano, "Encontraron un montón de armas. Él dice que son reglamentarias de caza y eran de su papá, lo último le quedaba de recuerdo de él".

Por último, Peralta también compartió la versión que, según Nano, originó el conflicto más reciente. "El fin de semana, ella tuvo un ataque de celos. Amenazó con quitarse la vida. Es un escándalo tremendo", contó el periodista. Además, explicó cuál es la postura del exhermanito frente a la causa: "Ella denuncia violencia de género y que él la indujo a quitarse la vida. Nano dice que está ansioso por que lo llamen a indagatoria porque tiene muchas pruebas que la perjudican a ella".

Para cerrar, el panelista resumió cómo entiende Vaschetto el presente del vínculo con su expareja: "Según él, ella no suelta. Es una historia que para ella no terminó, pero sí para él. En el medio, ella denuncia".