Murió Claudio "Pato" Strunz, el legendario barerista de Hermética

Más allá de su rendimiento sobre las tablas, el músico tuvo una destacada labor en el desarrollo independiente del movimiento pesado. Su faceta como gestor tuvo un hito central con la creación de las salas de ensayo La Cueva, un punto de encuentro fundamental para la preparación de numerosas agrupaciones del circuito local.

Luego de alejarse de Malón hacia el año 2021, el instrumentista continuó su marcha a través de propuestas como Íthaca, un trío fundado a fines de 2022 junto al guitarrista Guillermo "Chino" Gorosito y el bajista Marcelo Bracalente. En dicha agrupación asumió el liderazgo en la escritura de las líricas y lanzó la placa "El peso que no pesa" durante el año 2024.

En el último tiempo, el referente de las baquetas se mantuvo muy cercano a los fanáticos mediante el espectáculo "Hermética x Pato Strunz". Con esta propuesta recorrió diversos escenarios de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, reviviendo las composiciones clásicas de la mítica banda ante distintas generaciones de seguidores.