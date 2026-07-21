La reflexión de Mario Pergolini sobre la armonía tras la final del Mundial
Luego de la derrota de Argentina ante España, el conductor reflexionó sobre el clima de unión, armonía y conmoción, pidiendo que se mantenga así.
La conclusión del Mundial 2026 dejó un escenario de análisis que trascendió la derrota del equipo nacional frente a España. Durante la emisión de su programa Otro día perdido, el conductor Mario Pergolini compartió un análisis centrado en el clima de armonía social que se generó en el país a lo largo de la competencia y el desafío de sostener esa dinámica en la cotidianeidad.
El empresario de medios se refirió a la pausa que experimentaron los desacuerdos habituales durante el desarrollo del torneo ecuménico, destacando la atmósfera de convivencia que se percibió en el espacio público y en los hogares.
“¿Y si nos quedáramos así, ¿no? Porque la verdad que estamos pasando un lindo momento en donde se acabaron las discusiones. Las discusiones tontas”, señaló el comunicador al describir el impacto que produjo el certamen deportivo en el comportamiento de la sociedad.
Durante su intervención, Pergolini hizo hincapié en la dificultad histórica que atraviesa la ciudadanía para preservar los periodos de bienestar colectivo. El conductor advirtió sobre la rapidez con la que las dinámicas de división suelen reinstalarse una vez finalizados los eventos de gran magnitud. “Hay discusiones que no vamos a poder evitar. Pero si pudiésemos quedarnos un poquito con esta sensación de cuando estamos bien”, dijo.
En ese mismo sentido, profundizó sobre el carácter pasajero de estos episodios de fraternidad y la tendencia a olvidar la concordia alcanzada en los momentos de celebración conjunta. En esa misma línea, expresó: “Qué loco que, aunque estemos bien, enseguida nos olvidemos de esta sensación, porque estas cosas pasan. El tiempo lamentablemente diluye las cosas y lo que hoy sentimos a lo mejor es un poco difícil recordarlo dentro de un año, ¿no?”
El análisis del periodista incluyó un llamado a valorar la capacidad de entendimiento entre compatriotas, remarcando que el certamen demostró la posibilidad de construir un vínculo diferente entre los argentinos. “Retengamos lo más que podamos esto de saber que nos podemos llevar bien, de que podemos tener una linda relación, que somos eso”, pidió conmovido.
A su vez, el presentador comparó la actitud actual de los simpatizantes con etapas previas del país, señalando una evolución en la forma de vincularse con el resto del mundo: “Durante mucho tiempo hemos luchado con lo que fueron los argentinos de otras épocas donde íbamos por el mundo como teniendo un orgullo anda a saber de dónde sacado, de qué forma, como si hubiésemos ganado anda a saber qué cosas”.
Respecto a la durabilidad de este estado de tregua, el conductor manifestó sus dudas sobre la posibilidad de mantenerlo en el mediano plazo, anticipando el regreso a la rutina habitual. Por eso, expresó: “Incluso sé que en las vacaciones de verano a lo me no nos vamos a acordar”.
Para ilustrar la complejidad de retener los afectos compartidos, el comunicador recurrió a un paralelismo vinculado a las vivencias personales y las etapas de juventud. “Si todos los amigos pudibles recordar aquellos momentos que saltaban juntos en un viaje de egresados, ¿no? Es muy difícil sostener los buenos momentos, que sigan estando en el cuerpo y seguirlo sintiendo, pero estaría bueno si lo pudiésemos lograr”, deseó.
Finalmente, Pergolini asumió una postura realista respecto a las posibilidades de cambio a largo plazo, aunque insistió en la necesidad de no abandonar el intento: “no lo vamos a lograr, pero bueno, qué sé yo, ojalá suceda”.
En el tramo final de su exposición, el conductor cuestionó los motivos que suelen originar distanciamientos dentro de los círculos íntimos y familiares en la Argentina: “Somos un país que la verdad nos hemos distanciado por muchas razones y de muchas formas. Incluso cosas que no pensábamos que nos iba a pasar con amigos, con familiares, gente que dejó de hablarse por motivos realmente estúpidos, por fanatismos de otros”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario