La reflexión de Mario Pergolini sobre la armonía tras la final del Mundial

El análisis del periodista incluyó un llamado a valorar la capacidad de entendimiento entre compatriotas, remarcando que el certamen demostró la posibilidad de construir un vínculo diferente entre los argentinos. “Retengamos lo más que podamos esto de saber que nos podemos llevar bien, de que podemos tener una linda relación, que somos eso”, pidió conmovido.

A su vez, el presentador comparó la actitud actual de los simpatizantes con etapas previas del país, señalando una evolución en la forma de vincularse con el resto del mundo: “Durante mucho tiempo hemos luchado con lo que fueron los argentinos de otras épocas donde íbamos por el mundo como teniendo un orgullo anda a saber de dónde sacado, de qué forma, como si hubiésemos ganado anda a saber qué cosas”.

Respecto a la durabilidad de este estado de tregua, el conductor manifestó sus dudas sobre la posibilidad de mantenerlo en el mediano plazo, anticipando el regreso a la rutina habitual. Por eso, expresó: “Incluso sé que en las vacaciones de verano a lo me no nos vamos a acordar”.

Para ilustrar la complejidad de retener los afectos compartidos, el comunicador recurrió a un paralelismo vinculado a las vivencias personales y las etapas de juventud. “Si todos los amigos pudibles recordar aquellos momentos que saltaban juntos en un viaje de egresados, ¿no? Es muy difícil sostener los buenos momentos, que sigan estando en el cuerpo y seguirlo sintiendo, pero estaría bueno si lo pudiésemos lograr”, deseó.

Finalmente, Pergolini asumió una postura realista respecto a las posibilidades de cambio a largo plazo, aunque insistió en la necesidad de no abandonar el intento: “no lo vamos a lograr, pero bueno, qué sé yo, ojalá suceda”.

En el tramo final de su exposición, el conductor cuestionó los motivos que suelen originar distanciamientos dentro de los círculos íntimos y familiares en la Argentina: “Somos un país que la verdad nos hemos distanciado por muchas razones y de muchas formas. Incluso cosas que no pensábamos que nos iba a pasar con amigos, con familiares, gente que dejó de hablarse por motivos realmente estúpidos, por fanatismos de otros”.