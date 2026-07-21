Murió Delia Montero, histórica actriz de teatro

De regreso en la Argentina, Montero entabló un estrecho vínculo de trabajo con el realizador cinematográfico Ricardo Alberto Defilippi, integrando los repartos de varios de sus proyectos independientes. Entre ellos se destacan Cuerpo extraño (Cuando una mujer no quiere), La ronda de los dientes blancos —una coproducción realizada entre Argentina y Brasil— y la película Delincuencia juvenil, comercializada también bajo el título Morir por nada, con guion de Homero Cárpena y actuaciones de Eduardo Rudy y Jorge Barreiro.

Sin embargo, el punto más alto de su reconocimiento popular llegó con su papel protagónico en Hormiga negra, la adaptación cinematográfica del texto de Eduardo Gutiérrez. En dicho filme compartió cartel con Víctor Bó, liderando un elenco repleto de figuras históricas como Roberto Escalada, Pablo Palitos, Beto Gianola, Rolando Chaves y Luis Dávila.

En el circuito teatral local también encabezó títulos memorables como Lluvia, compartiendo escenario con Aldo Mayo, y la obra Ligados, junto a Ernesto Cáceres. Asimismo, desarrolló el espectáculo unipersonal Dos es igual a dos, una propuesta escénica donde combinó la interpretación de composiciones poéticas universales con pasajes de danza.