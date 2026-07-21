Murió Delia Montero, histórica actriz de teatro
La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores. Sin embargo, por el momento no trascendieron las causas de su muerte.
El ámbito del espectáculo local atraviesa un momento de luto tras conocerse el fallecimiento de la actriz Delia Montero a los 80 años de edad. La artista argentina contó con un extenso recorrido profesional que abarcó producciones en cine, teatro y televisión.
La confirmación de su deceso fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores a través de una publicación en sus canales oficiales. Su muerte aconteció el pasado 19 de julio, aunque hasta el momento la institución no hizo públicas las causas del deceso.
Bajo el nombre completo de Delia Haydee González Montero, la intérprete descubrió su vocación por las artes dramáticas desde muy temprana edad. Durante su etapa de formación, realizó sus estudios en el reconocido Teatro Labardén bajo las enseñanzas de la directora Blanca de la Vega, donde logró recibirse como profesora de Declamación y Arte Escénico.
Sus primeras incursiones frente a las cámaras se dieron durante su infancia, cuando formó parte de los elencos de las películas Adiós problemas, junto a Enrique Muiño, y De Londres llegó un tutor, largometraje encabezado por Osvaldo Miranda y Mercedes Carreras. En los escenarios teatrales, su debut formal se produjo con la pieza Dos hombres en la noche en el Teatro Lasalle.
Al cumplir 19 años, la actriz optó por trasladarse a Brasil para expandir sus horizontes laborales. En el país vecino participó de formatos televisivos de gran repercusión de la época, como Esto es suceso y el icónico Silvio Santos Show.
De regreso en la Argentina, Montero entabló un estrecho vínculo de trabajo con el realizador cinematográfico Ricardo Alberto Defilippi, integrando los repartos de varios de sus proyectos independientes. Entre ellos se destacan Cuerpo extraño (Cuando una mujer no quiere), La ronda de los dientes blancos —una coproducción realizada entre Argentina y Brasil— y la película Delincuencia juvenil, comercializada también bajo el título Morir por nada, con guion de Homero Cárpena y actuaciones de Eduardo Rudy y Jorge Barreiro.
Sin embargo, el punto más alto de su reconocimiento popular llegó con su papel protagónico en Hormiga negra, la adaptación cinematográfica del texto de Eduardo Gutiérrez. En dicho filme compartió cartel con Víctor Bó, liderando un elenco repleto de figuras históricas como Roberto Escalada, Pablo Palitos, Beto Gianola, Rolando Chaves y Luis Dávila.
En el circuito teatral local también encabezó títulos memorables como Lluvia, compartiendo escenario con Aldo Mayo, y la obra Ligados, junto a Ernesto Cáceres. Asimismo, desarrolló el espectáculo unipersonal Dos es igual a dos, una propuesta escénica donde combinó la interpretación de composiciones poéticas universales con pasajes de danza.
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