Marta Fort hizo una confesión muy íntima sobre su padre: qué reveló

Las declaraciones generaron una gran repercusión porque aportaron una mirada muy personal sobre uno de los personajes más recordados de la televisión argentina, cuya figura continúa despertando interés incluso más de una década después de su muerte.

Mientras tanto, Marta Fort continúa instalada en Estados Unidos compartiendo contenidos vinculados al Mundial 2026. En los últimos días también fue noticia por una publicación en redes sociales que recibió miles de interacciones y un llamativo comentario de su hermano Felipe Fort, quien escribió: "Ojito que los estoy leyendo", en referencia a los mensajes que recibía la influencer.

La escena volvió a reflejar el estrecho vínculo que mantienen los hijos de Ricardo Fort, quienes en los últimos años comenzaron a tener una presencia cada vez más activa en redes sociales, eventos y proyectos relacionados con el mundo del entretenimiento.