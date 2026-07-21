Marta Fort hizo una confesión muy íntima sobre su padre: qué reveló
La influencer habló durante una transmisión en vivo desde Miami, donde se encuentra participando de la cobertura del Mundial 2026.
A más de 12 años del fallecimiento de Ricardo Fort, su hija Marta Fort volvió a recordar al empresario con una revelación sobre su vida privada que rápidamente se volvió viral.
En una charla con el streamer Tomás Mazza, la joven recordó distintos aspectos de su infancia y explicó cómo vivieron ella y su hermano Felipe la historia familiar junto al recordado "Comandante". Sus declaraciones despertaron una fuerte repercusión en redes sociales.
Las emotivas palabras de la joven al cumplirse un nuevo aniversario
Durante la entrevista, Marta Fort aseguró que la orientación sexual de Ricardo Fort nunca fue un tema oculto dentro de la familia. "Mi papá siempre fue gay", expresó, al tiempo que explicó que tanto ella como su hermano crecieron con total naturalidad respecto de esa realidad.
La influencer contó que desde muy chicos comprendieron cómo estaba conformada su familia e incluso hablaron abiertamente sobre el proceso de gestación subrogada mediante el cual nacieron. Según relató, nunca sintieron que hubiera algo que esconder ni que debieran evitar hablar del tema.
Además, recordó que las mujeres que aparecían junto a Ricardo Fort en distintos programas de televisión no eran presentadas como parejas reales dentro del ámbito familiar. En ese sentido, explicó que esas apariciones formaban parte de la exposición mediática del empresario y que ella y Felipe siempre conocieron cómo era su vida privada.
Las declaraciones generaron una gran repercusión porque aportaron una mirada muy personal sobre uno de los personajes más recordados de la televisión argentina, cuya figura continúa despertando interés incluso más de una década después de su muerte.
Mientras tanto, Marta Fort continúa instalada en Estados Unidos compartiendo contenidos vinculados al Mundial 2026. En los últimos días también fue noticia por una publicación en redes sociales que recibió miles de interacciones y un llamativo comentario de su hermano Felipe Fort, quien escribió: "Ojito que los estoy leyendo", en referencia a los mensajes que recibía la influencer.
La escena volvió a reflejar el estrecho vínculo que mantienen los hijos de Ricardo Fort, quienes en los últimos años comenzaron a tener una presencia cada vez más activa en redes sociales, eventos y proyectos relacionados con el mundo del entretenimiento.
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