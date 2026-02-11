Murió el actor James Van Der Beek, recordado por su papel en la serie Dawson's Creek

En las últimas horas, se conoció la triste noticia de la muerte de James Van Der Beek, reconocido actor de Hollywood que alcanzó la fama tras su rol en la serie estadounidense Dawson's Creek. Su esposa, Kimberly Van Der Beek, confirmó el fallecimiento a través de un emotivo mensaje en Instagram, informando que James murió pacíficamente esa mañana en su casa de Austin, Texas, rodeado de su familia.