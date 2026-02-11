Murió el actor James Van Der Beek, recordado por su papel en la serie Dawson's Creek
A sus 48 años, el reconocido artista falleció tras batallar un cáncer colorrectal en etapa 3, diagnóstico que el actor hizo público en noviembre de 2024.
En las últimas horas, se conoció la triste noticia de la muerte de James Van Der Beek, reconocido actor de Hollywood que alcanzó la fama tras su rol en la serie estadounidense Dawson's Creek. Su esposa, Kimberly Van Der Beek, confirmó el fallecimiento a través de un emotivo mensaje en Instagram, informando que James murió pacíficamente esa mañana en su casa de Austin, Texas, rodeado de su familia.
"Nuestro amado James David Van Der Beek murió pacíficamente esta mañana. Encontró su final con valentía, fe y gracia", comenzó indicando. Y añadió: "Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora, pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo".
De qué murió James Van Der Beek
El reconocido actor llevaba adelante una dura batalla contra el cáncer colorrectal en etapa 3, diagnóstico que él mismo hizo público en noviembre de 2024, aunque lo padecía desde 2023. En sus últimos meses, James se convirtió en un activista por la detección temprana de esta enfermedad. Incluso llegó a subastar objetos icónicos de sus series para costear sus tratamientos de quimioterapia.
Su salud se había deteriorado notablemente en los últimos meses, lo que le impidió asistir a un esperado reencuentro del elenco de Dawson's Creek en septiembre de 2025.
James Van Der Beek, un legado que perdurará
Van Der Beek fue un ícono de la televisión de finales de los 90. Además de dar vida a Dawson Leery, destacó en películas como Varsity Blues y la comedia Scary Movie, y en años recientes mostró su faceta más humana y divertida en series como Don't Trust the B---- in Apartment 23 y el reality Dancing with the Stars.
Sus compañeros de reparto y miles de fans en todo el mundo han comenzado a inundar las redes con mensajes de despedida, destacando su valentía y el humor con el que enfrentó sus últimos días.
