De qué murió James Van Der Beek, el reconocido actor estadounidense
Hollywood llora a uno de sus actores más famosos: el estadounidense había alcanzado la fama a temprana edad con su papel de Dawson Leery en "Dawson's Creek".
Hollywood está de luto tras confirmarse el fallecimiento de James Van Der Beek, el inolvidable protagonista de Dawson's Creek.
Su esposa, Kimberly, fue la encargada de dar la noticia mediante un conmovedor comunicado en redes sociales, donde detalló que el actor partió rodeado de sus seres queridos en su hogar de Austin, Texas. Kimberly destacó la "valentía y fe" con la que James enfrentó sus últimos momentos y pidió privacidad para su familia en este doloroso proceso de duelo.
De qué murió James Van Der Beek
El reconocido actor llevaba adelante una dura batalla contra el cáncer colorrectal en etapa 3, diagnóstico que él mismo hizo público en noviembre de 2024, aunque lo padecía desde 2023. En sus últimos meses, James se convirtió en un activista por la detección temprana de esta enfermedad. Incluso llegó a subastar objetos icónicos de sus series para costear sus tratamientos de quimioterapia.
Su salud se había deteriorado notablemente en los últimos meses, lo que le impidió asistir a un esperado reencuentro del elenco de Dawson's Creek en septiembre de 2025.
Quién fue James Van Der Beek
Nacido el 8 de marzo de 1977 en Cheshire, Connecticut, comenzó su carrera en el teatro off-Broadway a los 16 años con la obra Finding the Sun. Tras breves apariciones en televisión (como en Clarissa Explains It All), alcanzó el estrellato mundial en 1998 al ser elegido para el papel protagónico de Dawson Leery en la serie Dawson's Creek.
A lo largo de su carrera, Van Der Beek buscó desafiar su imagen de "ídolo juvenil" participando en proyectos que mostraban su versatilidad, desde dramas deportivos hasta comedias donde se burlaba de su propia fama.
Sus principales papeles en cine y series
-
"Dawson's Creek" (1998–2003): Protagonizó los 128 episodios de la serie, convirtiéndose en un ícono cultural de la "Generación Y" y ganando un premio MTV Movie Award a la Mejor Interpretación Revelación en 1999.
"Varsity Blues" (1999): Interpretó a Jonathon "Mox" Moxon en este drama de fútbol americano, que fue un éxito de taquilla y le otorgó un premio Teen Choice Award.
"The Rules of Attraction" (2002): Bajo la dirección de Roger Avary, interpretó a Sean Bateman, rompiendo con su imagen pulcra al encarnar a un personaje oscuro y cínico.
Reinvención en la Comedia: Fue aclamado por la crítica por interpretar una versión ficticia y egocéntrica de sí mismo en la serie Don't Trust the B---- in Apartment 23 (2012–2013).
Madurez en TV: Participó en producciones destacadas como CSI: Cyber y la serie de FX Pose (2018), además de crear y protagonizar la serie What Would Diplo Do? (2017).
