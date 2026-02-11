De qué murió James Van Der Beek, el reconocido actor estadounidense

Su esposa, Kimberly, fue la encargada de dar la noticia mediante un conmovedor comunicado en redes sociales, donde detalló que el actor partió rodeado de sus seres queridos en su hogar de Austin, Texas. Kimberly destacó la "valentía y fe" con la que James enfrentó sus últimos momentos y pidió privacidad para su familia en este doloroso proceso de duelo.