Los grandes amores de Oscar González Oro: la historia con Mauro y Tato
La intensa vida sentimental del recordado Oscar González Oro estuvo marcada por su romance con Mauro Javier Francisco y su nueva vida en Uruguay.
Tras la triste noticia de su fallecimiento, el histórico presentador radial Oscar González Oro vuelve a ser recordado no solo por su inmensa trayectoria en los medios, sino también por sus profundas historias de amor, que incluyeron planes de casamiento y un ansiado sueño de formar una familia.
El intenso romance y los planes de boda con Mauro Javier Francisco
La historia de amor entre el periodista y el joven productor Mauro Javier Francisco, cariñosamente apodado "Panchito", comenzó en la primavera de 2018. El vínculo se inició a través de un mensaje privado en el que intercambiaron teléfonos y avanzó con tanta intensidad que, para febrero de 2019, la relación ya se había hecho pública frente a los medios.
Durante un viaje por España en mayo de ese mismo año, la pareja anunció su compromiso formal. El conductor, profundamente enamorado, llegó a confesar públicamente que deseaba casarse de inmediato. Además, revelaron sus firmes intenciones de recurrir a la subrogación de vientre para tener una hija. Sin embargo, la relación llegó a su fin apenas un par de meses después, confirmándose la separación en julio de 2019.
De la relación con Tato Cabrera a su refugio en Punta del Este
Antes de su historia con "Panchito", el animador había decidido compartir abiertamente su vínculo sentimental con Tato Cabrera en 2016, marcando un punto de quiebre en su vida personal al elegir vivir su intimidad con total libertad y sin ocultamientos frente a su público.
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Con el paso de los años, su perspectiva sobre los vínculos y la rutina fue mutando. En agosto de 2020, decidió alejarse definitivamente de la vorágine de la radio y la televisión argentina para instalarse en Uruguay. En Punta del Este convivió con un gran amigo llamado Diego, priorizando la tranquilidad y la posibilidad de manejar sus propios tiempos, mientras se mantenía en permanente y amoroso contacto con sus hijos Agustín y Pablo.
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