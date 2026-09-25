Los grandes amores de Oscar González Oro: la historia con Mauro y Tato

Con el paso de los años, su perspectiva sobre los vínculos y la rutina fue mutando. En agosto de 2020, decidió alejarse definitivamente de la vorágine de la radio y la televisión argentina para instalarse en Uruguay. En Punta del Este convivió con un gran amigo llamado Diego, priorizando la tranquilidad y la posibilidad de manejar sus propios tiempos, mientras se mantenía en permanente y amoroso contacto con sus hijos Agustín y Pablo.