Trágico accidente en la Avenida General Paz: un camionero se descompensó, chocó y murió

La Fiscalía Nacional y Correccional Número 26 dispuso labrar actuaciones por "averiguaciones por causales de muerte" y darle intervención a la Unidad Criminalística.

Dos hombres volvían de inspeccionar una obra, volcaron su camioneta y murieron

Dos hombres fallecieron y otros dos resultaron heridos tras volcar la camioneta en la que viajaban sobre el cantero central de la Ruta 2, a la altura del kilómetro 125, en el partido bonaerense de Chascomús.

Las víctimas fueron identificadas como Sebastián Esteban Comai, de 59 años, y Alejandro Jorge “Jano” Mazzoni, de 44, quienes integraban un equipo de trabajo que retornaba desde Mar del Plata hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El siniestro vial ocurrió durante la tarde, cuando el conductor de una Ford Ranger perdió el control del rodado por causas que la Justicia intenta determinar, provocando que la camioneta diera varias vueltas sobre el terreno.

Comai falleció de manera instantánea en el lugar del impacto debido a las severas lesiones sufridas, mientras que Mazzoni fue derivado de urgencia al Hospital Municipal San Vicente de Paul, donde murió horas más tarde.