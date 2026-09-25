Trágico accidente en la Avenida General Paz: un camionero se descompensó, chocó y murió
Ocurrió en el km 17,5 altura av. Alberdi mano al Río de la Plata y la calzada está reducida.
Un chofer de camión de 45 años falleció este viernes tras perder la consciencia mientras circulaba por la avenida General Paz, a la altura de la intersección con la avenida Juan Bautista Alberdi, provocando un operativo de seguridad que ya generó varias demoras en la zona.
El siniestro tuvo lugar este viernes a la madrugada en sentido al Río de la Plata, cuando se dio aviso al 911 por un camión Mercedes Benz detenido en el carril rápido, cuyo conductor estaba con pérdida de consciencia, sin reacción.
Al arribar al lugar, los profesionales de dos ambulancias de los servicios de salud le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, pero constataron su deceso en el lugar de los hechos.
Minutos después se hizo presente el padre de la víctima, quien manifestó ante las autoridades que su hijo padecía un cuadro de neumonía. Una ambulancia del SAME permaneció en el lugar para atender a los familiares.
Hay reducción de carril rápido y central por un operativo de Policía Científica y personal de autopistas.
La Fiscalía Nacional y Correccional Número 26 dispuso labrar actuaciones por "averiguaciones por causales de muerte" y darle intervención a la Unidad Criminalística.
Dos hombres volvían de inspeccionar una obra, volcaron su camioneta y murieron
Dos hombres fallecieron y otros dos resultaron heridos tras volcar la camioneta en la que viajaban sobre el cantero central de la Ruta 2, a la altura del kilómetro 125, en el partido bonaerense de Chascomús.
Las víctimas fueron identificadas como Sebastián Esteban Comai, de 59 años, y Alejandro Jorge “Jano” Mazzoni, de 44, quienes integraban un equipo de trabajo que retornaba desde Mar del Plata hacia la Ciudad de Buenos Aires.
El siniestro vial ocurrió durante la tarde, cuando el conductor de una Ford Ranger perdió el control del rodado por causas que la Justicia intenta determinar, provocando que la camioneta diera varias vueltas sobre el terreno.
Comai falleció de manera instantánea en el lugar del impacto debido a las severas lesiones sufridas, mientras que Mazzoni fue derivado de urgencia al Hospital Municipal San Vicente de Paul, donde murió horas más tarde.
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