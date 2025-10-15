Murió María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10

Por su parte, el periodista Mauro Federico se tomó unos minutos en la transmisión de Argenzuela para despedir a Karall en vivo, evocando los años compartidos en pasillos y transmisiones. “Hace muchos años y después nos cruzamos muchas veces en los pasillos de la radio. A veces hizo reemplazos aquí en Argenzuela y también trabajó con nosotros en esta etapa. Hace ya un rato que venía peleando como una leona, la querida Eugenia Karall, locutora de esta casa, falleció hoy"

Y cerró: "La verdad que a todos los que la conocimos y que tuvimos el enorme placer y privilegio de laburar con ella, nos queda esa sensación de que era no solo una bella persona, sino también un excelente profesional con la que te daba tranquilidad laburar ”, concluyó.