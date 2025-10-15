Murió María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10
Tenia 52 años y fue una de las voces más reconocidas del aire radial argentino. Sus colegas y compañeros la despidieron en las redes sociales.
La locutora histórica María Eugenia Karall falleció a los 52 años. Una profesional de amplia trayectoria. La noticia fue confirmada por la propia emisora. "Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia", escribieron en su cuenta de Instagram.
El dolor cruzó generaciones y colegas habituales de Karall no tardaron en sumarse con palabras que reflejaron no solo su profesionalismo, sino, sobre todo, la calidad de persona. Débora D'Amato la definió como una “enorme compañera en el día a día, gran profesional. Amada persona. Pienso en su Lolita”, en alusión directa a la familia de Eugenia y el costado más humano de su trayectoria. Teté Coustarot sumó, desde lo afectivo: “Qué recuerdo amoroso dejás. Abrazo a la familia”.
Mariana Brey y otros eligieron mensajes y emojis de corazones para expresar el sentimiento de vacío que deja la partida de Karall. Pampa Mónaco amplió el tributo: “Excelente profesional y mejor persona aun. Mucha fuerza a toda la familia”, y Jorge Rial, una de las voces más destacadas de la radio y la televisión, aportó su dolor: “Gran persona. La vamos a extrañar”.
Por su parte, el periodista Mauro Federico se tomó unos minutos en la transmisión de Argenzuela para despedir a Karall en vivo, evocando los años compartidos en pasillos y transmisiones. “Hace muchos años y después nos cruzamos muchas veces en los pasillos de la radio. A veces hizo reemplazos aquí en Argenzuela y también trabajó con nosotros en esta etapa. Hace ya un rato que venía peleando como una leona, la querida Eugenia Karall, locutora de esta casa, falleció hoy"
Y cerró: "La verdad que a todos los que la conocimos y que tuvimos el enorme placer y privilegio de laburar con ella, nos queda esa sensación de que era no solo una bella persona, sino también un excelente profesional con la que te daba tranquilidad laburar ”, concluyó.
