Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Moldavia vs Italia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Moldavia vs Italia por las Eliminatorias UEFA 2025.
Por la última jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, todas las miradas del Grupo I están puestas en Chisinau, donde Moldavia e Italia se enfrentan esta tarde en Zimbru Stadium desde las 16:45.
Con 15 puntos, la Azzurra ocupa el segundo puesto del Grupo I, detrás de Noruega (18). Para alcanzar el objetivo sin depender del repechaje, el equipo italiano necesita ganar sus dos encuentros restantes -el primero ante Moldavia y el siguiente frente a los noruegos en Milán- y esperar que el líder deje unidades en el camino. En caso de un tropiezo, debería resignarse a la repesca.
El local, en cambio, llega con una sola victoria en sus últimos cinco encuentros y un duro 1-11 ante Noruega que dejó secuelas anímicas.
Moldavia vs Italia: probables formaciones
- Moldavia: Cristian Avram; Danila Farov, Artur Craciun, Vladyslav Baboglo, Mihail Gherasimencov, Oleg Reabciuk; Mihail Caimacov, Vadim Rata, Victor Bogaciuc; Sergiu Perciun, Virgiliu Postolachi.
- Italia: Gianluigi Donnarumma; Andre Cambiaso, Giovanni di Lorenzzo, Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco; Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonalli; Mateo Rategui, Giacomo Raspadori.
Cómo ver en vivo Moldavia vs Italia
El partido será transmitido en exclusiva únicamente por la plataforma Disney+.
Cómo contratar Disney+
Navegador web
- Visita DisneyPlus.com (http//www.disneyplus.com/) y suscríbete.
- Escribe tu dirección de correo electrónico y contraseña: si tienes una cuenta con otro servicio de la Familia de Compañías Walt Disney, escribe tu información de inicio de sesión actual para mantener tus credenciales conectadas.
- Elige el tipo de suscripción y escribe la información de pago.
- Selecciona VER AHORA.
Dispositivo móvil
- Descarga la aplicación de Disney+ en tu dispositivo desde la tienda de aplicaciones.
- Abre la aplicación de Disney+ y suscríbete.
- Escribe tu dirección de correo electrónico y contraseña: si tienes una cuenta con otro servicio de la Familia de Compañías Walt Disney, escribe tu información de inicio de sesión actual para mantener tus credenciales conectadas.
- Elige el tipo de suscripción.
- Paga dentro de la aplicación.
