La fuerte acusación de Haaland contra un jugador de Italia: "Empezó a tocarme el culo"

En diálogo con el canal TV2, Haaland aseguró que tuvo un cruce particular con el zaguero de la Roma. Según relató, el italiano lo marcó de manera inapropiada y eso lo impulsó a redoblar esfuerzos dentro de la cancha. “Empezó a tocarme el culo. Pensé: ‘¿Qué está haciendo?’”, señaló el goleador, sorprendido por la actitud de su rival.