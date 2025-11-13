Gennaro Gattuso respaldó a Mbappé y apuntó contra las Eliminatorias Sudamericanas: "No tiene sentido"

gennaro gattuso italia

Desde Sudamérica, varios exjugadores y analistas recordaron que la clasificación en la Conmebol es una de las más competitivas por formato -todos contra todos, ida y vuelta- y que el nivel de dificultad radica en la paridad entre selecciones históricas como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia o Ecuador.

Mientras tanto, Italia busca evitar un nuevo papelón internacional. Tras perderse los últimos dos Mundiales, el conjunto de Gattuso necesita recuperar la confianza y cerrar con victorias su participación en el grupo. “Queremos estar en el próximo Mundial. Italia no puede volver a quedarse afuera”, aseguró el DT, aunque sus palabras quedaron eclipsadas por la controversia que despertaron sus declaraciones sobre Sudamérica.