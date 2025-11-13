Gennaro Gattuso respaldó a Mbappé y apuntó contra las Eliminatorias Sudamericanas: "No tiene sentido"
El director técnico de la selección italiana criticó el formato de clasificación al Mundial y consideró que Sudamérica tiene una ventaja sobre Europa.
Gennaro Gattuso, actual entrenador de la Selección de Italia, encendió la polémica al sumarse a las críticas que en su momento había lanzado Kylian Mbappé sobre el nivel y el sistema de las Eliminatorias Sudamericanas. En conferencia de prensa previa a los últimos dos encuentros de las Eliminatorias UEFA, el exmediocampista del Milan expresó su malestar con la distribución de cupos para el Mundial 2026 y calificó como “injusto” el hecho de que Sudamérica tenga tantas plazas directas.
“No me parece justo que en Sudamérica clasifiquen seis equipos y el séptimo tenga la posibilidad del repechaje, mientras que en Europa los grupos son tan cerrados y la competencia es feroz”, sostuvo el director técnico con visible disgusto. El DT afirmó que esta diferencia “no refleja el verdadero equilibrio del fútbol actual” y que, en su opinión, “las confederaciones deberían tener criterios más equitativos para definir los cupos”.
El entrenador italiano atraviesa semanas decisivas con su seleccionado. Italia marcha segunda en su grupo, detrás de Noruega, y podría verse obligada a disputar un nuevo repechaje si no logra revertir la situación en las dos últimas jornadas. El recuerdo de las eliminaciones consecutivas rumbo a Rusia 2018 y Catar 2022 sigue pesando en la memoria de los tifosi, y la posibilidad de volver a quedar afuera de una Copa del Mundo sería un golpe durísimo para la Azzurra.
En sus declaraciones, Gattuso también remarcó que la densidad de rivales europeos hace más difícil el acceso a la máxima cita: “En nuestra zona hay campeones continentales, finalistas y selecciones con enorme historia futbolística. No se puede comparar con un continente donde varios equipos llegan al Mundial sin haber enfrentado el mismo nivel de exigencia”.
Aunque evitó mencionarlo directamente, sus palabras coincidieron con los viejos dichos de Mbappé, quien antes del Mundial de 2022 había asegurado que “en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”. Las palabras del técnico italiano no pasaron desapercibidas y ya generaron debate en el mundo del fútbol.
Desde Sudamérica, varios exjugadores y analistas recordaron que la clasificación en la Conmebol es una de las más competitivas por formato -todos contra todos, ida y vuelta- y que el nivel de dificultad radica en la paridad entre selecciones históricas como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia o Ecuador.
Mientras tanto, Italia busca evitar un nuevo papelón internacional. Tras perderse los últimos dos Mundiales, el conjunto de Gattuso necesita recuperar la confianza y cerrar con victorias su participación en el grupo. “Queremos estar en el próximo Mundial. Italia no puede volver a quedarse afuera”, aseguró el DT, aunque sus palabras quedaron eclipsadas por la controversia que despertaron sus declaraciones sobre Sudamérica.
