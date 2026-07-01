Murió Santiago Ríos, actor de "Los Simuladores", "Tumberos" y "Cha cha cha"
La Asociación Argentina de Actores confirmó el triste fallecimiento del artista, de enorme trayectoria en cine, teatro y TV.
La comunidad artística argentina se encuentra de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Santiago Ríos, un prolífico actor, director, dramaturgo y docente que supo ganarse el respeto de sus pares y el cariño del público a lo largo de una extensa y sólida carrera.
La Asociación Argentina de Actores, entidad a la que estaba afiliado desde 1995, fue la encargada de confirmar su deceso este miércoles 1 de julio de 2026.
"Despedimos al actor, director, dramaturgo y docente Santiago Ríos... Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento", manifestaron desde el sindicato de actores, sintetizando el dolor de una industria que hoy despide a uno de sus trabajadores más dedicados.
Quién fue Santiago Ríos
Nacido en Paraná, provincia de Entre Ríos, el 15 de octubre de 1955, Ríos construyó su camino sobre una base de rigurosa formación bajo la tutela de maestros de la talla de Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet. Su pasión por las tablas no se limitó únicamente a la interpretación, sino que también dedicó gran parte de su vida a la transmisión de conocimientos a través de una sostenida y valorada labor como docente teatral.
Un camaleón de la televisión y las plataformas
Para el gran público, Santiago Ríos fue un rostro familiar e imprescindible en la era dorada de la telenovela y la comedia argentina, así como en las producciones modernas para plataformas de streaming. Su versatilidad le permitió saltar del drama crudo al humor más desopilante, integrando los elencos de éxitos televisivos memorables como:
-
Clásicos del drama y la comedia: Tumberos, Los Simuladores, Son amores, Disputas, Costumbres argentinas, Los Roldán, La Niñera, Casados con hijos y Cha Cha Cha.
Tiras infanto-juveniles y novelas: Casi ángeles, Patito Feo, Amor en custodia, Lalola, Los exitosos Pells, Graduados y 100 días para enamorarse.
Producciones recientes: ATAV – Argentina, tierra de amor y venganza, la biopic Sandro de América y El mejor infarto de mi vida.
Su huella en el cine y las tablas
En el plano teatral, su actividad fue igual de incesante. Ríos pisó los escenarios de las principales salas de los circuitos oficial, comercial e independiente. Su talento fue requerido por directores de enorme prestigio como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Entre sus trabajos más recordados en las tablas se destacan títulos tan diversos como Los Locos Addams, Rey Lear, Stefano, Filomena Marturano, Sinvergüenzas y La farsa de los ausentes.
La pantalla grande también fue testigo de su compromiso actoral, dejando su sello en largometrajes nacionales e internacionales como 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo… todavía estamos y Lucky Luke.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario