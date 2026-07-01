Nació Serena, la hija de Julieta Puente: el emotivo anuncio

Tras el nacimiento, también aprovechó la publicación para agradecer al equipo médico que la acompañó durante el parto y adelantó que, cuando se recupere y viva con más calma los primeros días junto a su hija, contará en detalle cómo fue la experiencia.

Julieta Puente se hizo conocida por promover un estilo de vida saludable a través del entrenamiento físico y la alimentación consciente. Con el paso de los años amplió su presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde comparte contenidos vinculados al bienestar, la maternidad y distintos aspectos de su vida cotidiana.