Nació Serena, la hija de Julieta Puente: el emotivo anuncio
La influencer y su esposo, Facundo Miguelena, compartieron la feliz noticia con un video del nacimiento que conmovió a sus seguidores.
Julieta Puente atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. La influencer, periodista y creadora de contenido anunció el nacimiento de Serena, su primera hija junto a su esposo, Facundo Miguelena, y emocionó a sus seguidores con un video que retrata los primeros instantes de la beba junto a sus padres.
La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales, donde la pareja compartió imágenes registradas en la sala de parto y un sentido mensaje dedicado a la recién nacida. En pocas horas, la publicación cosechó miles de "Me gusta" y una catarata de felicitaciones de colegas, figuras del espectáculo y seguidores que acompañaron de cerca el embarazo.
"Bienvenida amor de nuestras vidas, no tenemos palabras para describir lo que sentimos en este momento. Nuestro 50/50, Serena Miguelena", escribieron junto al video, que muestra el instante en el que conocen a su hija por primera vez.
Además, Julieta contó algunos detalles del nacimiento. Reveló que Serena llegó al mundo el 30 de junio, con un peso de 2,600 kilos, y apeló al humor para describir cómo fue el parto: "Por supuesto que nació cuándo y cómo ella quiso. Nos dio un lindo shot de adrenalina", expresó.
Durante los últimos meses, Puente había compartido con su comunidad buena parte del proceso de gestación. Desde los controles médicos hasta los preparativos para la llegada de Serena, la influencer mostró distintos momentos de esta nueva etapa, siempre con el estilo cercano que la caracteriza y que le permitió construir una numerosa comunidad de seguidores.
Tras el nacimiento, también aprovechó la publicación para agradecer al equipo médico que la acompañó durante el parto y adelantó que, cuando se recupere y viva con más calma los primeros días junto a su hija, contará en detalle cómo fue la experiencia.
Julieta Puente se hizo conocida por promover un estilo de vida saludable a través del entrenamiento físico y la alimentación consciente. Con el paso de los años amplió su presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde comparte contenidos vinculados al bienestar, la maternidad y distintos aspectos de su vida cotidiana.
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