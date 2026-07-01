Quiénes bajan de placa hoy miércoles en Gran Hermano, según las encuestas de Fefe Bongiorno

Así dio el ranking de imagen positiva para los participantes de #GranHermano en Twitter, en la semana 19:— Pincoya sigue primera, seguida por Campanita y Cinzia — Muy buena semana para Zilli y Mariela— Majluf con 2%, uno de los peores porcentajes en la historia de estas… pic.twitter.com/SfDcLqg6Iv — Fefe (@fedeebongiorno) July 1, 2026

En lo que respecta a Instagram, los más aceptados son Pincoya, Sol, Cinzia, Campanita, Manu y Yipio, teniendo algunas coincidencias con el sondeo de X. También, Juani Car, Charlotte y Zilli aparecen como favoritos de esta red social, por lo que la emisión de esta noche puede traer muchísimas sorpresas.

No obstante, las encuestas apenas pueden arrojar una idea de lo que sucederá. Pero las únicas votaciones que valen son aquellas que se realizan a través de los medios oficiales de Telefe.