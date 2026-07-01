Quiénes bajan de placa hoy miércoles en Gran Hermano, según las encuestas de Fefe Bongiorno
La placa de nominados de esta semana quedará definida luego de que el público de GH salve a sus mejores diez jugadores. ¿Qué pasará?
Con todos los conflictos internos sobre la mesa, Gran Hermano Generación Dorada enfrenta una semana donde la placa de nominados no fue decidida por los jugadores, sino por el mismísimo "Big": "Todos a placa", dijo Santiago del Moro en la emisión de este lunes, lo que trajo alegría en algunos y preocupación en otros.
Lo cierto es que, este miércoles por la noche, al menos 10 participantes bajarán de placa y avanzarán una semana más de juego, mientras otros caminarán hacia la gala de eliminación. Por ello, las redes sociales ya comenzaron a realizar los primeros sondeos que anticipan quiénes podrían celebrar esta noche.
Quiénes bajan de placa hoy en Gran Hermano, según las encuestas de Fefe Bongiorno
Al ser una placa con voto positivo, los espectadores del reality show de Telefe enfocaron sus energías en analizar quiénes son los más amados por el público en general. Fefe Bongiorno fue quien lanzó un interesante sondeo que permite vislumbrar un posible resultado para hoy.
De todos los participantes, Pincoya es la más querida, según esta encuesta de X. A ella, le siguen Campanita y Cinzia Francischiello que, además, son aliadas en el juego.
Luego, se encuentran Solange Abraham, Charlotte Caniggia, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini y "Cola" Almeida, por lo que se deduce que entre todos ellos están las personas que hoy podrían bajar de placa.
En lo que respecta a Instagram, los más aceptados son Pincoya, Sol, Cinzia, Campanita, Manu y Yipio, teniendo algunas coincidencias con el sondeo de X. También, Juani Car, Charlotte y Zilli aparecen como favoritos de esta red social, por lo que la emisión de esta noche puede traer muchísimas sorpresas.
No obstante, las encuestas apenas pueden arrojar una idea de lo que sucederá. Pero las únicas votaciones que valen son aquellas que se realizan a través de los medios oficiales de Telefe.
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