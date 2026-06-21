Murió un conocido integrante de "100% Lucha"

Su personaje, el Teniente Murphy, debutó en 2006 en la primera emisión de 100% Lucha. La ficción lo presentaba como un militar estadounidense desertor de Utah, que debía lograr el campeonato para poder regresar a su país. Si bien ese objetivo no se concretó dentro de la historia, en 2007 alcanzó un logro destacado al consagrarse campeón de un torneo relámpago de duplas junto a McFloyd.

Con el paso del tiempo, Murphy se convirtió en una de las figuras más recordadas del ciclo televisivo que estuvo al aire hasta 2010. Hoy, su partida genera una ola de mensajes de despedida y mantiene vivo el recuerdo de un personaje que marcó a toda una generación de espectadores.