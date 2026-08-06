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El Gobierno homologó bono de $25.000 con adicional de $125.000 a trabajadores en blanco agremiados

Economía

La Secretaría de Trabajo del Gobierno nacional oficializó el último acuerdo salarial para empleados mercantiles con incrementos y sumas fijas.

Javier Milei decretó el bono extraordinario para jubilados de Anses que se cobra con el aguinaldo

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La reciente disposición oficial del Gobierno trae un gran alivio económico para el sector mercantil. A través de la Secretaría de Trabajo, se confirmó la homologación del acuerdo paritario que establece un incremento del 5,7% más sumas fijas y un bono extraordinario para todos los trabajadores comprendidos en el convenio.

Cómo quedaron los sueldos con bono para el sector mercantil

Mediante la Disposición 964/2026, el pacto firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las distintas cámaras empresarias (CACYS, CAME y UDECA) entró en plena vigencia legal. Esta esperada actualización incorpora el incremento del 5,7% calculado sobre la escala salarial de junio de 2026.

Los empleados de comercio tienen un aumento.

Los empleados de comercio tienen un aumento.

Desde las liquidaciones correspondientes al mes de agosto, los empleadores deben aplicar obligatoriamente los nuevos valores homologados. A los salarios básicos actualizados se les adiciona una cifra no remunerativa de $120.000 acordada previamente por las partes, más el pago de la segunda cuota del bono extraordinario de $25.000.

Con estas fuertes incorporaciones salariales, los montos totales de referencia para las principales categorías de los empleados de comercio quedaron conformados de la siguiente manera:

  • Maestranza A: $1.305.461 ($1.160.461 de sueldo básico + $120.000 no remunerativos + $25.000 de bono).
  • Administrativo A: $1.317.965.
  • Cajero A: $1.322.132.
  • Vendedor A: $1.322.132.
  • Vendedor D: $1.373.824.

Finalmente, el gremio recordó que a estos importantes ingresos base de escala se les deberán sumar todos los adicionales habituales previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Entre ellos, destacan los cobros extra por antigüedad, presentismo, manejo de caja, realización de horas extras o comisiones por ventas.

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