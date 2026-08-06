El Gobierno homologó bono de $25.000 con adicional de $125.000 a trabajadores en blanco agremiados
La Secretaría de Trabajo del Gobierno nacional oficializó el último acuerdo salarial para empleados mercantiles con incrementos y sumas fijas.
La reciente disposición oficial del Gobierno trae un gran alivio económico para el sector mercantil. A través de la Secretaría de Trabajo, se confirmó la homologación del acuerdo paritario que establece un incremento del 5,7% más sumas fijas y un bono extraordinario para todos los trabajadores comprendidos en el convenio.
Cómo quedaron los sueldos con bono para el sector mercantil
Mediante la Disposición 964/2026, el pacto firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las distintas cámaras empresarias (CACYS, CAME y UDECA) entró en plena vigencia legal. Esta esperada actualización incorpora el incremento del 5,7% calculado sobre la escala salarial de junio de 2026.
Desde las liquidaciones correspondientes al mes de agosto, los empleadores deben aplicar obligatoriamente los nuevos valores homologados. A los salarios básicos actualizados se les adiciona una cifra no remunerativa de $120.000 acordada previamente por las partes, más el pago de la segunda cuota del bono extraordinario de $25.000.
Con estas fuertes incorporaciones salariales, los montos totales de referencia para las principales categorías de los empleados de comercio quedaron conformados de la siguiente manera:
- Maestranza A: $1.305.461 ($1.160.461 de sueldo básico + $120.000 no remunerativos + $25.000 de bono).
- Administrativo A: $1.317.965.
- Cajero A: $1.322.132.
- Vendedor A: $1.322.132.
- Vendedor D: $1.373.824.
Finalmente, el gremio recordó que a estos importantes ingresos base de escala se les deberán sumar todos los adicionales habituales previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Entre ellos, destacan los cobros extra por antigüedad, presentismo, manejo de caja, realización de horas extras o comisiones por ventas.
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