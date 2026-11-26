Murió Veruschka, una de las primeras supermodelos del mundo: tenía 87 años
Trabajó con los fotógrafos más importantes de su generación y también tuvo participaciones en películas como "Blow-Up" y "Casino Royale".
El mundo de la moda despide a Veruschka, una de las primeras supermodelos de la historia, quien murió a los 87 años en Berlín, Alemania. La noticia fue confirmada por su entorno familiar y rápidamente tuvo repercusión internacional, debido a la importancia que tuvo la modelo en la transformación de la industria durante las décadas de 1960 y 1970.
Su nombre real era Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort y había nacido el 14 de mayo de 1939 en Königsberg, entonces parte de Prusia Oriental. Su fallecimiento ocurrió el martes 24 de noviembre y, según trascendió, estuvo acompañada por familiares y amigos. Hasta el momento no se informó públicamente la causa de su muerte.
La noticia también fue comunicada a través del sitio web de la marca de cinturones de lujo de su hermana, Catharina Kappelhoff-Wulff, que la despidió con un mensaje en el que destacó su influencia: "En las décadas de 1960 y 1970, marcó el mundo de la moda, el arte y la fotografía como nadie más". Allí también la definieron como una mujer extraordinaria y un ícono mundial.
Veruschka alcanzó fama internacional gracias a una imagen que rompía con los parámetros tradicionales del modelaje. Su imponente altura, sus rasgos particulares y sus poses expresivas la convirtieron en una figura inconfundible. Fue una de las modelos mejor pagadas de su generación, apareció en numerosas portadas de Vogue y trabajó con fotógrafos de la talla de Richard Avedon, Irving Penn y Helmut Newton.
Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 1966, cuando participó en "Blow-Up", la película del director italiano Michelangelo Antonioni que se convirtió en una referencia del cine de la época. Décadas más tarde también tuvo una aparición en "Casino Royale" (2006), la producción de James Bond protagonizada por Daniel Craig.
Sin embargo, su carrera no se limitó a las pasarelas y las producciones fotográficas. Veruschka también exploró el arte, la pintura corporal y la fotografía, disciplinas en las que encontró una forma de ampliar los límites de su trabajo. En particular, sus intervenciones artísticas con pintura sobre el cuerpo se convirtieron en una de sus marcas personales.
Su historia familiar estuvo atravesada por uno de los episodios más dramáticos del siglo XX. Su padre, Heinrich von Lehndorff, participó de la resistencia alemana contra Adolf Hitler y fue ejecutado en 1944 por su vinculación con el fallido atentado contra el dictador nazi. Veruschka tenía apenas cinco años cuando ocurrió el hecho.
Tras la Segunda Guerra Mundial estudió Arte y comenzó a construir su carrera en Europa. Fue descubierta por el fotógrafo italiano Ugo Mulas en Florencia, en 1959, y poco después inició un recorrido internacional que la llevaría a convertirse en una de las caras más reconocidas de la moda.
Aunque su imagen quedó asociada para siempre a la época dorada de las grandes modelos, Veruschka también cuestionó el lugar que la industria les asignaba a las mujeres. En una entrevista con el diario alemán Bild, en 2008, expresó: "Nunca quise ser una modelo, un objeto sin sentido".
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario