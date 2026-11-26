Sin embargo, su carrera no se limitó a las pasarelas y las producciones fotográficas. Veruschka también exploró el arte, la pintura corporal y la fotografía, disciplinas en las que encontró una forma de ampliar los límites de su trabajo. En particular, sus intervenciones artísticas con pintura sobre el cuerpo se convirtieron en una de sus marcas personales.

Su historia familiar estuvo atravesada por uno de los episodios más dramáticos del siglo XX. Su padre, Heinrich von Lehndorff, participó de la resistencia alemana contra Adolf Hitler y fue ejecutado en 1944 por su vinculación con el fallido atentado contra el dictador nazi. Veruschka tenía apenas cinco años cuando ocurrió el hecho.

Tras la Segunda Guerra Mundial estudió Arte y comenzó a construir su carrera en Europa. Fue descubierta por el fotógrafo italiano Ugo Mulas en Florencia, en 1959, y poco después inició un recorrido internacional que la llevaría a convertirse en una de las caras más reconocidas de la moda.

Aunque su imagen quedó asociada para siempre a la época dorada de las grandes modelos, Veruschka también cuestionó el lugar que la industria les asignaba a las mujeres. En una entrevista con el diario alemán Bild, en 2008, expresó: "Nunca quise ser una modelo, un objeto sin sentido".