La embajada de Estados Unidos sale al rescate de Javier Milei y hace un fuerte gesto para transmitir confianza
En medio del tembladeral financiero, el embajador Peter Lamelas aseguró que prepara una reunión en Washington entre Javier Milei y Donald Trump.
El embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Peter Lamelas, salió al rescate del cada vez más maltrecho modelo económico de Javier Milei y Luis Caputo y busca transmitir confianza en medio del tembladeral financiero y la pérdida de confianza de los mercados en el plan libertario.
Para ello anticipó que trabaja para organizar un nuevo encuentro entre el mandatario libertario y su par de los Estados Unidos, Donald Trump.
“De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos”, escribió en su cuenta de la red social X. En 2025, también un año electoral, la Casa Blanca ya había salido a socorrer al presidente libertario para evitar lo que se anticipaba como una derrota en las legislativas.
Lamelas reveló que mantuvo una reunión con el magnate republicano en la que le planteó salir al rescate de Milei en medio de la crisis política y económica que atraviesa el ya atpdas luces fallido modelo económico.
La idea que dejó entrever Lamelas es la recreación de un “operativo rescate” similar al que la Casa Blanca republicana diseñó en 2025 cuando salió a socorrer al gobierno argentino en 2025 ayudándolo a revertir la derrota en las primarias legislativas.
El espaldarazo que por esos días le dio la administración republicana a la administración de La Libertad Avanza (LLA) fue un rescate financiero que lo ayudó a contener la presión cambiaria del dólar.
En aquel momento lo que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fue habilitar un swap de 20 mil millones de dólares al Banco Central, que fueron utilizados para aportar liquidez y calmar las aguas de esos días.
“Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”, recalcó el embajador estadounidense tras reunirse con Trump en la mansión que el mandatario republicano tiene en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida.
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