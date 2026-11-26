El espaldarazo que por esos días le dio la administración republicana a la administración de La Libertad Avanza (LLA) fue un rescate financiero que lo ayudó a contener la presión cambiaria del dólar.

Peter Lamelas y Javier Milei

En aquel momento lo que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fue habilitar un swap de 20 mil millones de dólares al Banco Central, que fueron utilizados para aportar liquidez y calmar las aguas de esos días.

“Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”, recalcó el embajador estadounidense tras reunirse con Trump en la mansión que el mandatario republicano tiene en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida.