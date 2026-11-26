Sofía Gonet sorprendió con un rotundo cambio de look: dejó atrás el pelo negro y mostró el resultado
La influencer compartió el paso a paso de su transformación en redes sociales y explicó por qué decidió modificar radicalmente su imagen.
Sofía Gonet sorprendió a sus seguidores con un importante cambio de look. La influencer, popularmente conocida como La Reini, decidió despedirse de su característico cabello negro y apostar por una tonalidad mucho más cercana a su color natural. A través de sus redes sociales, mostró el proceso de transformación, reveló las razones que la llevaron a tomar esta decisión y compartió el resultado final, que no pasó inadvertido entre sus fanáticos.
"Volví de viaje, está por empezar un nuevo año, una nueva etapa, nuevos proyectos, así que sentí que era el momento ideal para cambiar mi pelo", explicó Gonet al presentar el cambio. La influencer también reconoció que abandonar el negro no era una tarea sencilla, ya que se trata de uno de los tonos más difíciles de retirar cuando el cabello fue teñido durante mucho tiempo.
El proceso detrás del cambio de look de Sofía Gonet
La transformación requirió un trabajo progresivo de peluquería para retirar la pigmentación oscura sin comprometer la salud de su pelo. La Reini compartió distintos momentos del procedimiento y dejó en evidencia que el resultado dependía de atravesar varias etapas. "Todo esto que van a ver es literalmente confiar en el proceso", expresó mientras mostraba el trabajo de su estilista.
Finalmente, consiguieron una tonalidad castaña con diferentes matices y reflejos cálidos, además de incorporar extensiones para recuperar el largo. La intención, según explicó la propia influencer, era evitar un color completamente uniforme y conseguir un resultado con mayor iluminación y profundidad.
Por qué La Reini decidió abandonar el pelo negro
Más allá de la renovación estética, Gonet también explicó que había cuestiones relacionadas con su imagen personal que la impulsaron a cambiar. Aunque reconoció que recibía buenos comentarios por su cabello negro, sentía que ese tono no era el más adecuado para sus características naturales y que incluso endurecía sus facciones.
"Siento como que te hace ver cara sexy, oscura. La realidad es que no estaba dentro de mi colorimetría, entonces también me endurecía bastante los rasgos de la cara", contó. En esa misma línea, sostuvo que el negro le daba una apariencia más adulta y que necesitaba encontrar una tonalidad que iluminara mejor su rostro. "Para mí siempre fue una etapa y yo siempre supe que quería volver a mi color natural o a lo más parecido que se pueda llegar", aseguró La Reini, que ahora inicia una nueva etapa con una imagen completamente renovada.
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