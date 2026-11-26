"Siento como que te hace ver cara sexy, oscura. La realidad es que no estaba dentro de mi colorimetría, entonces también me endurecía bastante los rasgos de la cara", contó. En esa misma línea, sostuvo que el negro le daba una apariencia más adulta y que necesitaba encontrar una tonalidad que iluminara mejor su rostro. "Para mí siempre fue una etapa y yo siempre supe que quería volver a mi color natural o a lo más parecido que se pueda llegar", aseguró La Reini, que ahora inicia una nueva etapa con una imagen completamente renovada.