Murió Victor Willis, el policía de Village People y coautor del clásico "Y.M.C.A."
El histórico cantante falleció a los 74 años tras atravesar una breve pero agresiva enfermedad.
El mundo de la música está de luto por la muerte de Victor Willis, cantante, compositor y miembro fundador de Village People, quien falleció a los 74 años luego de atravesar una breve pero agresiva enfermedad.
La noticia fue confirmada por su familia y el entorno del conjunto. Willis era la voz principal de la banda y se convirtió en una figura inconfundible gracias a su personaje del policía, una estampa que quedó grabada en la cultura pop y acompañó el fenómeno disco de fines de los años 70.
Además de su rol sobre el escenario, fue coautor de algunos de los mayores éxitos del grupo, como "Y.M.C.A.", "Macho Man" e "In the Navy", canciones que siguen sonando en fiestas, estadios y celebraciones de todo el mundo.
Willis había dejado Village People en 1980 en medio de diferencias con los productores, pero regresó en 2017 tras resolver una extensa disputa por los derechos de autor de varias de sus composiciones. Desde entonces volvió a presentarse junto al conjunto en distintas giras.
Lanzada en 1978, "Y.M.C.A." se convirtió en uno de los himnos más perdurables de la música disco. Su célebre coreografía, reproducida hasta el hartazgo durante décadas, la transformó en una canción de alcance planetario y en una referencia insoslayable de la cultura popular.
La muerte de Victor Willis provocó una catarata de mensajes de despedida en las redes sociales. Con su partida se va una de las voces más representativas de la era disco, aunque su legado permanecerá vigente gracias a canciones que marcaron a varias generaciones.
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