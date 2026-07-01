La madre de Juanicar entró a Gran Hermano y le dejó un mensaje conmovedor

En su recorrida por la casa, la madre del participante rememoró gestos sumamente específicos que pintan la calidad humana de Juan Ignacio fuera del formato televisivo. Entre lágrimas, evocó las tardes en que el joven se trasladaba en su bicicleta para visitarla en sus horas más difíciles, o cuando se sentaba a su lado para decirle: “Ma, escuchá esta canción, porque esta es tu canción”. También trajo a la memoria el valioso apoyo que le brindó para cuidar a su abuela cuando ella se trasladaba en silla de ruedas.

Asimismo, Roxana reconoció sus antiguas dudas respecto a la vocación de su hijo, recordando que cuando él le planteaba sus deseos de cantar y actuar, ella le respondía: “Juani, andá a estudiar, estudiá otra cosa”. Sin embargo, destacó la firmeza del participante, quien le retrucaba: “Ma, esto es lo que me gusta”. La mujer valoró que nadie le regaló nada en su camino profesional y celebró la humildad con la que asimiló sus logros, tales como actuar en una película o recibir un premio Martín Fierro, sin caer jamás en la soberbia de andar diciendo en la convivencia frases como: “Yo fui, yo hice, yo hago, yo tengo”.

Antes de abandonar las instalaciones por pedido del dueño de la casa, Roxana selló su visita con una sentida plegaria religiosa que terminó de desarmar a Juanicar y a sus compañeros. “Dios mío, bendícelo. Lo cubro en el nombre de Jesús y declaro tu victoria sobre él. Declaro que los días que pase en este lugar serán días bendecidos y serán días en donde verá tu gloria”, exclamó, cerrando su intervención con un rotundo: “Te amo, hijo mío, te amo”. Al cruzar la puerta de salida, la mujer alcanzó a despedirse del resto del grupo con un afectuoso “Hermosos, todos tan lindos”, lo que dio pie a la inmediata reacción de Leandro Nigro apenas finalizó la veda de movimiento: “Qué hermosas las cosas que te dijo, guacho. Qué bueno, boludo. Qué hermoso”.

Cabe señalar que este emotivo cruce fue el segundo de la velada. Previamente, la casa había vibrado con el ingreso de Santino, el hijo de Yanina Zilli, quien entró al living al ritmo de la canción "Flowers" de Miley Cyrus para llevarle el aliento de su entorno. “Estamos orgullosos de vos. Seguí así, seguí brillando, seguí siendo vos. Largá todo lo que tengas que largar, no te guardes nada acá”, le aconsejó el joven a su madre. Si bien Yanina contuvo el llanto durante la dinámica, apenas recuperó la libertad de acción recorrió los pasillos desbordada de alegría gritando: “Gracias a Dios, gracias a la producción, gracias a mis hijos que estoy acá por ellos. Le sentí la piel en mi piel, le di un beso, le vi los ojos, le vi el alma. ¡Estoy feliz!”.

Sin embargo, la noche de gala no estuvo exenta de complicaciones reglamentarias. Debido a que varios participantes incurrieron en infracciones al emitir sonidos, reírse o registrar leves movimientos corporales en medio del juego del "Congelados", las autoridades del programa aplicaron una severa sanción colectiva: durante la próxima semana, el presupuesto destinado a los alimentos se reducirá drásticamente a la mitad.