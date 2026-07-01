La madre de Juanicar entró a Gran Hermano y le dejó un mensaje conmovedor
Los participantes de GH llevan encerrados cuatro meses y la madre del actor ingresó por el Congelados, una de las secciones favoritas del reality de Telefe.
La pantalla de Telefe se transformó en un verdadero mar de lágrimas durante la emisión de este martes, registrando uno de los episodios más conmovedores en lo que va de la temporada de "Gran Hermano: Generación Dorada". En esta oportunidad, la famosa dinámica del "Congelados" abrió las puertas de la casa más famosa del país para recibir a Roxana, la madre de Juan Ignacio.
La mujer ingresó con el corazón en la mano y le transmitió a su hijo una confesión sumamente profunda que, según sus propias declaraciones, jamás le había manifestado a lo largo de su existencia: el hecho de sentirse plenamente amada, libre de juzgamientos y reproches, un tesoro familiar que para ella supera con creces cualquier tipo de reconocimiento artístico que el joven pueda cosechar en su carrera.
Fiel a las estrictas directivas del juego, Juani permaneció completamente petrificado durante la visita, aunque los rasgos de su rostro delataban un torbellino de sensaciones internas. Con los ojos totalmente humedecidos, la mandíbula firmemente apretada y un esfuerzo sobrehumano para no quebrar la inmovilidad, el participante escuchó el testimonio de su madre tras acumular cuatro meses de absoluto aislamiento. La intensidad del reencuentro no tardó en trasladarse al resto de los jugadores, quienes contemplaron la escena visiblemente conmovidos.
El discurso de Roxana comenzó con una advertencia que dejó en claro la trascendencia de las palabras que tenía guardadas para este momento televisivo: “Venía pensando qué decirte. Hay muchas cosas que te dije, pero hay una que no te dije nunca”. A partir de allí, la mujer desnudó sus sentimientos más íntimos frente a las cámaras del programa.
“Les puedo asegurar a todos que este, mi hijo, jamás me miró juzgándome. Tuve muchas equivocaciones, cometí errores como todos los papás, porque no nacimos siendo papás. Pero este mi hijo me amó sin reproches toda mi vida, desde que lo tuve en la panza”, expresó con la voz completamente quebrada por la emoción.
En su recorrida por la casa, la madre del participante rememoró gestos sumamente específicos que pintan la calidad humana de Juan Ignacio fuera del formato televisivo. Entre lágrimas, evocó las tardes en que el joven se trasladaba en su bicicleta para visitarla en sus horas más difíciles, o cuando se sentaba a su lado para decirle: “Ma, escuchá esta canción, porque esta es tu canción”. También trajo a la memoria el valioso apoyo que le brindó para cuidar a su abuela cuando ella se trasladaba en silla de ruedas.
Asimismo, Roxana reconoció sus antiguas dudas respecto a la vocación de su hijo, recordando que cuando él le planteaba sus deseos de cantar y actuar, ella le respondía: “Juani, andá a estudiar, estudiá otra cosa”. Sin embargo, destacó la firmeza del participante, quien le retrucaba: “Ma, esto es lo que me gusta”. La mujer valoró que nadie le regaló nada en su camino profesional y celebró la humildad con la que asimiló sus logros, tales como actuar en una película o recibir un premio Martín Fierro, sin caer jamás en la soberbia de andar diciendo en la convivencia frases como: “Yo fui, yo hice, yo hago, yo tengo”.
Antes de abandonar las instalaciones por pedido del dueño de la casa, Roxana selló su visita con una sentida plegaria religiosa que terminó de desarmar a Juanicar y a sus compañeros. “Dios mío, bendícelo. Lo cubro en el nombre de Jesús y declaro tu victoria sobre él. Declaro que los días que pase en este lugar serán días bendecidos y serán días en donde verá tu gloria”, exclamó, cerrando su intervención con un rotundo: “Te amo, hijo mío, te amo”. Al cruzar la puerta de salida, la mujer alcanzó a despedirse del resto del grupo con un afectuoso “Hermosos, todos tan lindos”, lo que dio pie a la inmediata reacción de Leandro Nigro apenas finalizó la veda de movimiento: “Qué hermosas las cosas que te dijo, guacho. Qué bueno, boludo. Qué hermoso”.
Cabe señalar que este emotivo cruce fue el segundo de la velada. Previamente, la casa había vibrado con el ingreso de Santino, el hijo de Yanina Zilli, quien entró al living al ritmo de la canción "Flowers" de Miley Cyrus para llevarle el aliento de su entorno. “Estamos orgullosos de vos. Seguí así, seguí brillando, seguí siendo vos. Largá todo lo que tengas que largar, no te guardes nada acá”, le aconsejó el joven a su madre. Si bien Yanina contuvo el llanto durante la dinámica, apenas recuperó la libertad de acción recorrió los pasillos desbordada de alegría gritando: “Gracias a Dios, gracias a la producción, gracias a mis hijos que estoy acá por ellos. Le sentí la piel en mi piel, le di un beso, le vi los ojos, le vi el alma. ¡Estoy feliz!”.
Sin embargo, la noche de gala no estuvo exenta de complicaciones reglamentarias. Debido a que varios participantes incurrieron en infracciones al emitir sonidos, reírse o registrar leves movimientos corporales en medio del juego del "Congelados", las autoridades del programa aplicaron una severa sanción colectiva: durante la próxima semana, el presupuesto destinado a los alimentos se reducirá drásticamente a la mitad.
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