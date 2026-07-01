Citaron a declarar a José María Muscari en la causa por la muerte de Ernestina Pais
La Justicia lo citará como testigo en la investigación del accidente fatal.
La investigación por la muerte de Ernestina Pais sigue avanzando y en las próximas horas sumará un nuevo testimonio. La Justicia resolvió citar a declarar a José María Muscari, quien comparecerá en calidad de testigo para aportar información que permita reconstruir las últimas horas de la reconocida conductora.
La medida fue dispuesta por la fiscal Carolina Asprella, a cargo de la causa que busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente fatal en un paso a nivel del Tren de la Costa, en la localidad bonaerense de Martínez.
Muscari mantenía una relación de amistad con Pais y, además, era el director de la obra "El divorcio del año", espectáculo del que la periodista formaba parte. Según las primeras versiones que trascendieron, el productor teatral intentó comunicarse con ella al advertir que no había llegado a la función prevista, un dato que ahora forma parte de la reconstrucción cronológica que realizan los investigadores.
En paralelo, la Fiscalía ordenó una serie de pericias consideradas clave para avanzar en el expediente. Una de ellas apunta al teléfono celular de Ernestina Pais, con el objetivo de determinar si estaba utilizando el dispositivo o manteniendo una conversación al momento del accidente. De comprobarse que existía una llamada en curso, la persona que estaba del otro lado de la comunicación también podría ser convocada para declarar.
Los investigadores también esperan los resultados de las pericias técnicas sobre el vehículo y de los estudios toxicológicos, elementos que podrían aportar precisiones sobre cómo se desencadenó el siniestro y si hubo factores que incidieron en el trágico desenlace.
Desde el entorno judicial remarcaron que la convocatoria a Muscari no implica que esté acusado ni bajo sospecha. Su declaración se enmarca dentro de las medidas habituales de una investigación de este tipo y tiene como único objetivo sumar información para reconstruir con la mayor exactitud posible los minutos previos al accidente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario