Citaron a declarar a José María Muscari en la causa por la muerte de Ernestina Pais

En paralelo, la Fiscalía ordenó una serie de pericias consideradas clave para avanzar en el expediente. Una de ellas apunta al teléfono celular de Ernestina Pais, con el objetivo de determinar si estaba utilizando el dispositivo o manteniendo una conversación al momento del accidente. De comprobarse que existía una llamada en curso, la persona que estaba del otro lado de la comunicación también podría ser convocada para declarar.