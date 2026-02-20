Rafael Olarra y Pedro Pascal, en el centro de los rumores: qué pasa entre ellos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TMZ/status/2023446078834528712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2023446078834528712%7Ctwgr%5Ed1b27e0185215b63ff19b70f3fcc483ce8a2768c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.parati.com.ar%2Fnews%2Fquien-es-rafa-olarra-el-disenador-argentino-que-se-rumorea-que-conquisto-a-pedro-pascal%2F&partner=&hide_thread=false Pedro Pascal and Rafael Olarra were spotted linking arms in New York over the weekend https://t.co/CwxoFeUitm pic.twitter.com/FEe0hz6g7q — TMZ (@TMZ) February 16, 2026

Los rumores sobre Pedro Pascal y Rafa Olarra

La secuencia de imágenes en Nueva York fue interpretada por muchos medios como indicio de una relación más allá de la amistad. En las fotografías se puede ver a ambos compartiendo paseos, almuerzos y actividades de ocio durante el fin de semana de San Valentín, lo que avivó la curiosidad sobre la naturaleza de su vínculo.

Sin embargo, es importante destacar que hasta el momento no hubo confirmación oficial de parte de ninguno de los involucrados, y algunas fuentes incluso aclaran que la difusión inicial generó confusión al mezclarse con un homónimo exfutbolista chileno llamado Rafael Olarra, que debió salir a desmentir cualquier relación con Pascal.