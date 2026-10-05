Murió Zulema Galperin, la "abuela cocainómana" de Duro de Domar

Por su parte, la pantalla grande la tuvo como parte de destacadas películas entre las que figuran "Puan", "Los justos", "Eva Perón", "Pacto de silencio", "Blindado", "Los adoptantes", "La estrella roja", "La extorsión" y el cortometraje "Las devotas".

Afiliada a la entidad gremial desde el año 2000, la Asociación Argentina de Actores y Actrices emitió un sentido mensaje institucional para despedirla: “Con tristeza despedimos a la actriz Zulema Galperín, quien desarrolló su trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad, y mantuvo un permanente lazo con nuestra Asociación hasta sus últimos días”.

A su vez, en la misma publicación ponderaron el compromiso cotidiano que la intérprete mantuvo con sus colegas y con el espacio sindical, donde formó parte activa del Centro de Jubilados, al señalar que “su vínculo con nuestra Asociación se expresó en una presencia sostenida en las actividades, en su interés por seguir formándose y en su participación en elecciones y asambleas”.

Para dar cierre al emotivo posteo en homenaje a la experimentada artista, la entidad remarcó el profundo afecto con el que la recordará la comunidad artística: “La despedimos con afecto, recordando los momentos compartidos como compañera de nuestra comunidad”.