Murió Zulema Galperin, la "abuela cocainómana" de Duro de Domar
Reconocida por sus papeles en "Chiquititas", "Poliladrón" y éxitos más actuales como "Envidiosa", la actriz falleció a los 90 años.
El ámbito artístico nacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Zulema Galperín a los 90 años de edad. La triste novedad sobre la partida de la intérprete, de dilatada trayectoria en cine, teatro, televisión, plataformas digitales y piezas de publicidad, fue ratificada formalmente por la Asociación Argentina de Actores y Actrices.
Nacida el 18 de abril de 1936, Galperín tuvo un particular e inspirador acercamiento al universo dramático: tras dedicarse durante años a labores administrativas, volcó su vocación a la actuación recién en la década de 1990. Su camino formativo comenzó en 1997 al sumarse al taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio, para luego afianzar sus habilidades mediante un constante perfeccionamiento en diversos seminarios y talleres.
Un legado que abarcó desde "Chiquititas" y "Envidiosa" hasta el fenómeno humorístico de "Préstico"
Con el correr de los años, su rostro se volvió sumamente familiar para la audiencia en icónicos ciclos televisivos como "Chiquititas", "Poliladron", "Gasoleros", "Primicias", "Epitafios", "Verdad consecuencia", "Infómanas", "Viudas e hijos del rock and roll" y "Buenos chicos", sumado a la miniserie "En París". Una de sus labores recientes de mayor repercusión la encontró en la exitosa producción de plataforma "Envidiosa", la cual contó con el protagonismo de Griselda Siciliani.
Sin embargo, su pico de popularidad entre el público joven llegó con la recordada “abuela cocainómana”, personaje irreverente que encarnó en el segmento "Préstico" junto a Sebastián Presta dentro de "Duro de domar", el ciclo comandado por Roberto Pettinato.
En las tablas teatrales sobresalió por su labor en "Fango negro", propuesta de José Gabriel Núñez bajo la dirección de César Sambataro junto al colectivo Clan-Destino, donde la trama se desplegaba de forma innovadora dentro de un colectivo en movimiento. Asimismo, actuó en "Motivos para levantarse por la mañana" en el Teatro Arlequino.
Por su parte, la pantalla grande la tuvo como parte de destacadas películas entre las que figuran "Puan", "Los justos", "Eva Perón", "Pacto de silencio", "Blindado", "Los adoptantes", "La estrella roja", "La extorsión" y el cortometraje "Las devotas".
Afiliada a la entidad gremial desde el año 2000, la Asociación Argentina de Actores y Actrices emitió un sentido mensaje institucional para despedirla: “Con tristeza despedimos a la actriz Zulema Galperín, quien desarrolló su trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad, y mantuvo un permanente lazo con nuestra Asociación hasta sus últimos días”.
A su vez, en la misma publicación ponderaron el compromiso cotidiano que la intérprete mantuvo con sus colegas y con el espacio sindical, donde formó parte activa del Centro de Jubilados, al señalar que “su vínculo con nuestra Asociación se expresó en una presencia sostenida en las actividades, en su interés por seguir formándose y en su participación en elecciones y asambleas”.
Para dar cierre al emotivo posteo en homenaje a la experimentada artista, la entidad remarcó el profundo afecto con el que la recordará la comunidad artística: “La despedimos con afecto, recordando los momentos compartidos como compañera de nuestra comunidad”.
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