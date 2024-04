Joelle Levy presentó su álbum debut "IKIGAI": "Busco mantener una historia en las canciones"

"Lo que más me gustó fue disfrutar del proceso. Creo que fue un primer álbum que todo el proceso fue muy puro, muy inocente", comenzó diciendo tras ser consultada sobre los pro y los contra que tuvo a la hora de producir IKIGAI.

Y, siguió: "Al ser el primero es como que no le tenía que demostrar nada a nadie, no tenía estaba escribiendo acerca de lo que quería. Entonces siento que fue muy lindo poder escribir un álbum así. Se que más adelante capaz se complejiza un poco más toda esa parte, entonces como que lo aprecio".

"Y lo que menos, no sé si hay algo que te digo no me gustó. Hubieron muchos desafíos, o sea, el salir de uno, armar un equipo, de repente como aprender a explicar tus ideas, que les lleguen al resto", explicó Joelle sobre la parte que más dificultad tuvo que enfrentarse en este proceso de creación".

CÓMO SE DEFINIERON LOS TEMAS DEL ÁLBUM

IKIGAI fusiona el R&B, trap, pop-rock, reggaetón y dancehall. Con diez canciones que dejan en evidencia la versatilidad vocal de Joelle, la joven compositora despliega una búsqueda personal y artística en cada una de sus canciones.

Ante esto, Joelle Levy reveló cómo eligió los temas y sorprendió al revelar si hubo o no algunos que no salieron en este álbum. "No me quedó ninguna afuera. Son las primeras 10, no hubo descartes", contestó.

"Creo que fue más una cosa de autoexigencia. O sea, no quería justamente descartar canciones porque quería mostrar cómo era el proceso y me pareció mucho más real eso, mostrar las 10 primeras", siguió explicando la artista.

Y, agregó: "Y no sé si es por fácil, pero creo que es más difícil tener 10 canciones y que sean 10 canciones que quieras poner en el disco. Así que soy muy autoexigente".

QUÉ ENCONTRAMOS EN IKIGAI

En este álbum, la artista abre su corazón compartiendo con los oyentes su mundo interior, paseando por todas las emociones al ritmo de sus canciones.

"Hay muchos géneros. Creo que de la primera canción a la última es como un viaje de sonidos, de historias. Lo que siempre busco mantener es una historia en las canciones", contó Joelle.

"Me gusta ser muy específica con las descripciones de aromas, de cosas que puedas ver, o colores, o telas. Entonces también para quien lo está escuchando sea mucho más fácil", cerró contenta.

