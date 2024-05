Lautaro López y Seven Kayne estrenaron “Don’t let me go”: “Lo hicimos con mucho amor para que la gente lo reciba como quiera”

Embed - Lautaro López, Seven Kayne - Don't Let Me Go (Video Oficial)

CÓMO VIVIERON LA REPERCUSIÓN DEL TEMA Y LA EXPERIENCIA DE VOLVER A TRABAJAR JUNTOS

Seven Kayne: La verdad que lo hicimos sin expectativas, lo hicimos con mucho amor para que la gente lo reciba como quiera, lo interprete como quiera, que lo disfrute, que lo use, que lo aplique en cada situación que le venga bien. Y estamos haciéndolo más que nada para disfrutarlo, así que creo que es eso. Yo en lo personal muchas expectativas no tenía.

Lautaro López: Yo lo mismo, totalmente. O sea, la canción a mí me gusta, siento que cumple con lo que quería hacer, digamos, el nuevo estilo que quería meterme. Y la verdad que por lo que vi en comentarios y mensajes, la gente lo recibe muy bien, así que estoy muy contento por eso.

Ustedes ya tienen varias colaboraciones, se conocen. ¿Consideran que es más fácil o difícil trabajar juntos?

S: Depende con quién. Depende 100% con quién. Tengo gente con la que conozco más que Lauti y quizás me cuesta más trabajar. O al revés también, así que creo que depende mucho de la conexión que haya con cada persona. Y con Lauti es una persona con la que siempre nos llevamos muy bien en el estudio también. Y en cuanto a la música, nos entendemos mucho. Entonces siento que es muy natural para nosotros.

L: Tal cual, yo pienso lo mismo. Depende con quién. Como me pasó con Seven, por ejemplo, se me hace bastante sencillo. Pero también me pasa con amigos, con él o productores, que te juntas a hacer un tema y terminas hablando y pinchando la sesión.

Seven Kayne Lautaro López

¿Qué va a encontrar la gente de ustedes en esta canción?

S: Yo creo que una letra bastante genuina, natural, real a nuestras situaciones y a las cosas que sentimos. A las circunstancias las cuales pasamos nosotros cada uno en su relación y en nuestras vivencias. Y se pueden sorprender escuchando mis primeras melodías y mi primer verso de R&B, que es un poco más lo que tengo que desarrollar. O un mundo en el cual no me volqué tanto todavía. Y con Lauti está buenísimo porque es como que él lidera y ya sabe para dónde ir. Y tiene muy curtido el R&B, así que es un placer.

L: Y yo que la gente capaz que está viendo algo nuevo mío, una era distinta, estoy más acostumbrado a hacer música más triste, más melancólica. Y esta canción capaz que es una letra totalmente distinta. Melodía totalmente distinta a la que venía haciendo. Entonces siento que es como abrir a una nueva etapa.

ENFRENTAR LAS CRÍTICAS Y LA UNIÓN DE LA ESCENA MUSICAL

¿Cómo hacen para llevar la crítica?

S: Yo no escucho a la gente que juzga. O sea, ¿para qué voy a escuchar? Yo tengo que aprender a no juzgar, ¿y voy a escuchar a otro que juzga? La verdad que los comentarios de afuera trabajo en que me resbalen y en que no me importen para nada.

Para algo tengo a mi gente cercana a las cuales me importa su opinión. Yo sé que son opiniones genuinas, con amor y que quieren lo mejor para mí.

Y me parece mucho más fundamental eso que los comentarios ajenos o de una persona que no sabes ni cuántos años tiene ni todo lo que le haya pasado. Pero creo que va más por ese lado.

Cuando me comentan algo así quizás negativo, es como que empatizo con que, “uy, estás en esa, mal ahí”. O sea, qué lástima por vos, más que por mí, que por lo que sea que puedas criticar. Siento que le puede pasar a todo el mundo mientras las épocas van pasando. O capaz que dejas de entender un poco la música que va saliendo.

Creo que lo único malo, el único lugar donde nos podemos trabar es cuando a uno mismo no le gusta lo que está haciendo. Y ahí te empezás a chocar porque a tu propia opinión y a tu juicio no te está gustando. Entonces ahí es un poco más fuerte.

L: A mí me pasa que siento que justamente ahora está todo mucho más normalizado y mucho más desestigmatizado. Porque también viví muchos años en Paraguay, donde capaz que no existía una movida de trap. Entonces era que te juzguen todo el tiempo y más si hacías trap.

Siento que eso me hizo aprender un poco a ignorarlo. Y cuando vine acá ya no lo noté porque al revés. Sentía que era más normal que alguien esté haciendo trap o música o lo que sea que está haciendo.

Seven Kayne Lautaro López

Por otro lado, Seven Kayne viene de acompañar a Khea en su show en el Luna Park, mientras que Lautaro López hizo lo mismo en el Movistar Arena con Luck Ra. Ya no es sorpresa que los artistas más “consagrados” apoyen el crecimiento de los más “nuevos” y se unan en diferentes feats.

Ante esto, los jóvenes cantantes opinaron de una manera muy contundente de lo que se vive actualmente en la industria de la música.

S: Eso también habla de lo que es la escena porque no es como era antes. Yo creo que desde que se está forjando esta escena, con por ejemplo Duki a la cabeza. Es un tipo que siempre supo mantener esos valores. De crecer juntos.

Y que con esa escuela aprendimos todos a estar unidos. A potenciarnos. A que en los juntes podemos subir los dos, y creo que vamos por ese lado.

L: Yo comparto tal cual. Siento que hay una escena bastante unida acá en Argentina. Sobre todo, a mí me pasó de venirme hace cuatro años y no conocer absolutamente a nadie de los que están haciendo música acá. Y sin tener ningún contacto, sin nada los pibes me dieron gente como Seven, Luck Ra, Khea, Sony, me dieron una re mano. Entonces siento que hay mucho ese compañerismo acá. Obvio que hay de todo también.

Así como hay gente de compañera, también debe haber gente que no. Pero hasta ahora lo que vi son todos muy buena gente. Y gente con ganas de eso, de crecer todos juntos, de ayudar a alguien, hacer buena música. No importa los números que tengas.

QUÉ SE VIENE EN LAS CARRERAS DE LOS CANTANTES

Después de lanzar esta gran canción, Seven y Lautaro contaron cómo seguirán sus caminos artísticos en la segunda mitad del año.

S: Estamos ambos en un momento de replantearnos todo lo que sigue. De respirar, tomarnos un segundo, y ver cómo seguir. En lo personal tengo mucha música en la mochila, que empezaré a soltar de a poco, como lo estuve haciendo todo este año. Así en formato de singles y explorando distintos géneros. Viendo hacia dónde me lleva eso.

L: Yo estoy también en una muy parecida. Capaz un poco de reiniciar mi música, meterme en un estilo nuevo, hacer algo distinto.

Siento que vengo de cuatro años de hacer cosas muy parecidas. Todo dentro de lo triste, de lo emocional. Que también me gusta mucho y me llena hacerlo, pero capaz que estoy en un momento donde quiero empezar a investigar otras áreas. Otros tipos de letras, otros géneros y sacar lo que me vaya pintando. Y lo que vaya haciendo que me vaya gustando.

Seven kayne Lautaro López Seven kayne y Lautaro López, cantantes.