Lenny Kravitz reveló que lleva nueve años de abstinencia sexual: sus motivos

Kravitz explicó que esta prolongada abstinencia sexual fue motivada por el deseo de no repetir los errores de infidelidad que cometió su padre, el productor de noticias Sy Kravitz, quien engañó a su madre, la actriz Roxie Roker, conocida por su papel estelar en la serie The Jeffersons.

Embed - Lenny Kravitz on Instagram: "Another day… another life. Give thanks." View this post on Instagram A post shared by Lenny Kravitz (@lennykravitz)

“Después del matrimonio, me volví más como él. Me estaba convirtiendo en alguien que jugaba con los sentimientos de los demás. Y no me gustó. No quería ser ese tipo de persona. Así que tuve que abordar eso y me llevó años. Lo primero que hice fue asumir la responsabilidad y el resto fue mantener la disciplina y no dejar que mis propios deseos se apoderen de mí”, expresó en relación a su separación de Lisa Bonet.

Y, agregó: “Me califiqué como ‘mujeriego’ durante un tiempo después de mi separación. Salí a conquistar mujeres y no pude afianzar ninguna relación”.