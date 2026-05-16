Knak cerró la etapa de "POSITIVO" con un show único, invitados y un público eufórico
El artista uruguayo dio una presentación intensa y cargada de emoción en Buenos Aires, donde repasó sus mayores éxitos y adelantó su nueva música.
Knak volvió a demostrar el enorme vínculo que construyó con el público argentino con una presentación explosiva en Niceto Club. El músico ofreció un recital de más de una hora y media donde repasó gran parte de POSITIVO, el disco que marcó un punto de inflexión en su carrera, y dejó señales de la nueva etapa artística que ya comenzó a desarrollar.
Desde temprano, la expectativa se sentía en toda la sala. La noche arrancó con el show de Canals, encargado de abrir una fecha que rápidamente se transformó en una celebración colectiva. Con una mezcla de trap, melodías emotivas y mucha conexión con el público, el cordobés preparó el clima perfecto para la llegada de Knak.
Cuando finalmente apareció en escena, el artista uruguayo fue recibido por una ovación ensordecedora. A partir de ahí, el recital mantuvo una intensidad constante, con un repertorio de más de 30 canciones que recorrieron distintas etapas de su carrera.
Uno de los momentos más fuertes de la noche llegó con “¿qué ves cuando me ves?”, uno de los temas más coreados por el público. Lo mismo ocurrió con “VIDA LUJOSA”, “KALMA” y “quiero que me recuerdes bien”, canciones que terminaron de confirmar el impacto que tuvo POSITIVO dentro de la escena rioplatense.
El show también estuvo marcado por una larga lista de invitados que fueron apareciendo a lo largo de la noche y elevaron todavía más la energía del recital. Sixto Yegros se sumó para interpretar “333” y “SABOR”, mientras que mhtresuno participó en “Malas Intenciones”.
Más adelante llegaron otros momentos celebrados por el público con las apariciones de Zeballos en “Ragazza”, además de Ramma y ARA en “Abajo de las Estrellas”. Sobre el cierre, Frozouda y Jugo! aparecieron para desatar uno de los picos más altos de la noche con “chirlito”.
Entre pogos, celulares iluminando la sala y un público que cantó cada tema de memoria, Knak dejó en claro que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. El recital en Niceto no solo funcionó como despedida de POSITIVO, sino también como el anticipo de una nueva etapa que promete seguir ampliando su lugar dentro de la música urbana regional.
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