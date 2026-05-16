Knak cerró la etapa de "POSITIVO" con un show único, invitados y un público eufórico

Más adelante llegaron otros momentos celebrados por el público con las apariciones de Zeballos en “Ragazza”, además de Ramma y ARA en “Abajo de las Estrellas”. Sobre el cierre, Frozouda y Jugo! aparecieron para desatar uno de los picos más altos de la noche con “chirlito”.

Entre pogos, celulares iluminando la sala y un público que cantó cada tema de memoria, Knak dejó en claro que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. El recital en Niceto no solo funcionó como despedida de POSITIVO, sino también como el anticipo de una nueva etapa que promete seguir ampliando su lugar dentro de la música urbana regional.