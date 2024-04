Ryan Cox presenta su disco "A Popcorn"

En este caso, presenta su primer álbum “A popcorn”, al que Ryan Cox definió con una palabra: personal. Comprende ocho temas escritos por él mismo, con letras que hablan del amor y desamor, los vínculos amorosos de un joven en etapa adolescente, sus emociones y sentimientos.

Lo más importante de este material discográfico es que está armado según su historia de amor, con letras autobiográficas, aunque también puede ser la historia del oyente porque se arma y se desarma como un rompecabezas, lo que significa que se puede escuchar su historia y vivirla como propia.

Sobre el objetivo para el álbum, el arista indicó que busca que "la gente pueda sentir, pueda expresarse y no tenga miedo de vivir su propia historia", al tiempo que consideró: "El amor es una montaña rusa que vale la pena probar. Vivan sus experiencias y recuerden que el amor está de moda".

"ALT es una canción nacida de un meme dominicano, y lo comencé a repetir como broma, hasta que decidí hacerlo una canción, mi productor la escuchó y me dijo que la trabajamos. Además, es un tema polémico, pero me di cuenta que nosotros no nos aceptamos como somos, siempre tenemos algo que cambiar o que no nos gusta, y ese punto es mayor en las mujeres, he casos cercanos de cómo eso puede afectar nuestra salud mental y quise llevarlo a un tema de la aceptación de la mujer en el sentido de “acéptense tal cual, cada una brilla sin importar, ese es el mensaje de trasfondo que quiero dar", explicó sobre el sencillo.

